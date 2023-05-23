Phẫn nộ trước nguyên nhân hung thủ đâm vợ tử vong và dùng dao làm bị thương em vợ

Đời sống 23/05/2023 19:26

Vì ghen tuông, L.V.Q. đã sát hại vợ và đâm bị thương em vợ can ngăn mình. Tuy nhiên, hung thủ mau chóng được Công an Lai Châu bắt giữ.

Theo Báo An ninh Thủ đô, vào ngày 23/5/2023 Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố, tạm giam 4 tháng đối tượng L.V.Q. (SN 1989), quê tỉnh Yên Bái, trú tại Mường Châu (Lai Châu) về tội danh giết người. Đối tượng là nghi can trong vụ chồng sát hại vợ và đâm trọng thương em gái vợ,

Cụ thể vụ việc xảy ra vào ngày 16/5/2023 khoảng 9h, Công an huyện Mường Tè nhận được báo án về vụ việc giết người. Nạn nhân là chị V.P.M. (SN 1994) đã tử vong; chị V.L.N. (SN 1998) - em vợ bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Công an huyện Mường Tè đã nhanh chóng xác định thủ phạm là L.V.Q. Vào thời điểm công an điều tra thì nghi can đã tẩu thoát bằng xe máy và bán xe với giá 8 triệu để lấy tiền trốn sự truy nã.

Phẫn nộ trước nguyên nhân hung thủ đâm vợ tử vong và dùng dao làm bị thương em vợ - Ảnh 1
 Đối tượng L.V.Q. thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: An ninh Thủ đô

Đến 12h15 ngày 16/5/2023, đối tượng đã bị bắt giữ khi L.V.Q. đang ẩn nấp tại khu 8, trấn Mường Tè.

Theo Báo Đời sống & Pháp luật, L.V.Q. khai nhận do ghen tuông nên đã đâm vợ là chị M., chị N. lao vào can ngăn cũng bị nghi can Q. làm bị thương. 

Phẫn nộ trước nguyên nhân hung thủ đâm vợ tử vong và dùng dao làm bị thương em vợ - Ảnh 2
 Chân dung L.V.Q. sát hại vợ và đâm bị thương em vợ - Ảnh: Đời sống & Pháp luật

Đối tượng L.V.Q. hiện đã được cơ quan chức trách ra quyết định khởi tố, tạm giam 4 tháng để tiếp tục điều tra.

Lời khai gây phẫn nộ của nam thanh niên dụ dỗ bé gái 15 tuổi 'quan hệ người lớn'

Lời khai gây phẫn nộ của nam thanh niên dụ dỗ bé gái 15 tuổi 'quan hệ người lớn'

Quen bạn gái 15 tuổi qua mạng, đối tượng Nguyễn Quốc Danh đã nảy sinh tình cảm và phát sinh "quan hệ người lớn" với bạn gái chưa thành niên.

Xem thêm
Từ khóa:   sát hại vợ rồi đâm bị thương em vợ giết vợ tin hot tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 47 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 2 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới