Vì ghen tuông, L.V.Q. đã sát hại vợ và đâm bị thương em vợ can ngăn mình. Tuy nhiên, hung thủ mau chóng được Công an Lai Châu bắt giữ.

Theo Báo An ninh Thủ đô, vào ngày 23/5/2023 Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố, tạm giam 4 tháng đối tượng L.V.Q. (SN 1989), quê tỉnh Yên Bái, trú tại Mường Châu (Lai Châu) về tội danh giết người. Đối tượng là nghi can trong vụ chồng sát hại vợ và đâm trọng thương em gái vợ,

Cụ thể vụ việc xảy ra vào ngày 16/5/2023 khoảng 9h, Công an huyện Mường Tè nhận được báo án về vụ việc giết người. Nạn nhân là chị V.P.M. (SN 1994) đã tử vong; chị V.L.N. (SN 1998) - em vợ bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Công an huyện Mường Tè đã nhanh chóng xác định thủ phạm là L.V.Q. Vào thời điểm công an điều tra thì nghi can đã tẩu thoát bằng xe máy và bán xe với giá 8 triệu để lấy tiền trốn sự truy nã.

Đối tượng L.V.Q. thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: An ninh Thủ đô

Đến 12h15 ngày 16/5/2023, đối tượng đã bị bắt giữ khi L.V.Q. đang ẩn nấp tại khu 8, trấn Mường Tè.

Theo Báo Đời sống & Pháp luật, L.V.Q. khai nhận do ghen tuông nên đã đâm vợ là chị M., chị N. lao vào can ngăn cũng bị nghi can Q. làm bị thương.

Chân dung L.V.Q. sát hại vợ và đâm bị thương em vợ - Ảnh: Đời sống & Pháp luật

Đối tượng L.V.Q. hiện đã được cơ quan chức trách ra quyết định khởi tố, tạm giam 4 tháng để tiếp tục điều tra.

Lời khai gây phẫn nộ của nam thanh niên dụ dỗ bé gái 15 tuổi 'quan hệ người lớn' Quen bạn gái 15 tuổi qua mạng, đối tượng Nguyễn Quốc Danh đã nảy sinh tình cảm và phát sinh "quan hệ người lớn" với bạn gái chưa thành niên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-no-truoc-nguyen-nhan-hung-thu-dam-vo-tu-vong-va-dung-dao-lam-bi-thuong-em-vo-585028.html