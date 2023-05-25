Thương tâm xe máy va chạm xe đầu kéo khiến 2 người tử vong, trong đó có cháu bé 2 tuổi

Đời sống 25/05/2023 23:17

Chiều ngày 25/5, tại Lào Cai đã xảy ra tai nạn giao thông thương tâm giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 người thiệt mạng.

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, tầm 16h50 ngày 25/5 tại đoạn Quốc lộ 70, xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cao) ghi nhận có một vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy.

Thương tâm xe máy va chạm xe đầu kéo khiến 2 người tử vong, trong đó có cháu bé 2 tuổi - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm- Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Xe đầu kéo do tài xế V.V.Đ. (sinh năm 1981, ngụ tại xã Thống Nhất, Lào Cai) điều khiển mang biển kiếm soát 24C - 119.XX, kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 24R - 01137. Xe máy do anh L.S.X. điều khiển mang biểm kiểm soát 24B1 - 957.XX. Trên xe máy của anh X. tổng cộng có 3 người.

Dẫn theo Báo Sức khỏe & Đời sống, vụ va chạm đã khiến 2 người đi xe máy tử vong là cháu L.T.L. (sinh năm 2021) và chị G.S.C. (sinh năm 1981). Người điều khiển xe máy là anh L.S.X. hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Thương tâm xe máy va chạm xe đầu kéo khiến 2 người tử vong, trong đó có cháu bé 2 tuổi - Ảnh 2
Vụ va chạm khiến 2 người thiệt mạng - Ảnh: Pháp luật Plus

Cả 3 nạn nhân đều có hộ khẩu thường trú tại xã Dìn Chin (huyện Mường Khương). Ngay khi được tin thông báo về vụ việc, cơ quan chức năng đã mau chóng có mặt và bảo vệ hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.

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