Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến chồng chết, vợ bỏng nặng: 'Mới hôm qua họ còn qua tôi mà nay đã...''

Đời sống 26/05/2023 12:03

Vụ cháy làm người dân xung quanh sợ hãi, hoảng loạn.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) vẫn đang tiếp tục bảo vệ hiện trường để điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người thương vong.

Theo lời kể của 1 phụ nữ sống gần đó kể lại, vào khoảng 3h sáng ngày 26/5 thì bất ngờ có tiếng la hét thất thanh cùng tiếng chạy rầm rập của các thanh niên đang cạy cửa, xịt nước vào nhà nhằm cứu người bên trong nhà bị cháy.

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến chồng chết, vợ bỏng nặng: 'Mới hôm qua họ còn qua tôi mà nay đã...'' - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra hỏa hoạn - Ảnh: Người Lao động

Đội PCCC và cứu hộ TP.HCM đã mau chóng có mặt và sơ tán, trấn an người dân quanh đó. Vì vụ việc xảy ra quá bất ngờ nên nhiều người sống gần căn nhà gặp hỏa hoạn rất sợ hãi. Cơ quan chức năng phải điều động 7 xe chuyên dụng và gần 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Đội cứu hỏa đã may mắn cứu được người vợ bị bỏng nặng, riêng người chồng thì thiệt mạng trong vụ cháy.

Người phụ nữ hàng xóm nghèn nghẹn kể lại: "Mới hôm qua, họ còn chạy qua tôi mà hôm nay đã...", vụ hỏa hoạn quá bất ngờ khiến ai nấy đều bàng hoàng. Hai vợ chồng làm nghề bán đồ ăn và thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà cũng chỉ có 2 người.

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy khiến chồng chết, vợ bỏng nặng: 'Mới hôm qua họ còn qua tôi mà nay đã...'' - Ảnh 2
Xe Lực lượng chức năng tới xử lý hiện trường - Ảnh: Tiền Phong

Dẫn theo thông tin từ Báo Người lao động, vào lúc 2h55 ngày 26/5/2023, người dân phát hiện hỏa hoan sâu trong con hẻm trên đường Tô Hiệu (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú). Ngay lập tức điều động 7 xe chữa cháy cùng 36 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, lúc này đám cháy đã lan rộng quá lớn, cột khói bốc cao nên phải 30 phút sau mới được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy đã thiêu rụi 10/18 m2 diện tích căn nhà cùng với đó là tính mạng của người chồng.

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Từ khóa:   cháy nhà hỏa hoạn thương vong tin đời sống

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