Lãnh đạo UBND phường Thạnh Lộc cũng chia sẻ thêm chưa xác định được thời điểm quay đoạn clip hành hung tại Quán trọ Trăng Khuyết, về phía nạn nhân là cụ T. đã được chuyển sang mái ấm khác cũng thuộc quận Tân Bình do cùng công ty quản lý.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, UBND phường Thạnh Lộc đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để chuyển 13 cụ già quanh nơi xảy ra vụ việc sang Trung tâm Bảo trợ Xã hội TP.HCM nhằm đảm bảo an toàn tinh thần và thể chất và giúp các cụ có sự chăm sóc tốt nhất.

Thời điểm kiểm tra, có tổng cộng 14 người, bao gồm cả ông Giỏi. Những người này có độ tuổi từ 60 đến 85, đều là người lang thang, không nơi nương tựa. Những cụ già này là người cơ nhỡ và tìm đến quán trọ tìm chỗ nghỉ chân, các cụ không phải đóng 1 chi phí nào.

Trước đó, ngày 23/5, trên mạng xã hội xuất hiện các đoạn clip với nội dung cụ bà bị một người đàn ông chửi, đánh đập. Đến trưa cùng ngày, UBND phường Thạnh Lộc phát hiện và chiều cùng ngày đã thành lập tổ đến kiểm tra Quán trọ Trăng Khuyết.

Ông Giỏi - người hành hung không phải là người quản lý mà hoàn cảnh như các cụ già khác, là người không nơi nương tựa. Do người đàn ông này có sức khỏe, thâm niên ở lâu nên được phân công nhiệm vụ đi chợ, chăm sóc và canh chừng các cụ già lúc đêm tối.

Ông Giỏi khai là không có mâu thuẫn gì, chỉ do cụ T lớn tuổi, đã không còn minh mẫn và “nói không nghe” nên làm ra các hành động như trên. Riêng các cụ già vào quán trọ ở nhiều thời điểm khác nhau và hàng ngày chỉ loanh quanh trong phòng, không đi đâu.

Dẫn theo báo Lao động, quán trọ nằm trong con hẻm đường Hà Huy Giáp có diện tích 7x18 m2. Ngày 26/5, công an phường và các bảo vệ dân phố cũng có mặt, túc trực tại đây. Trước đó, mạng xã hội đăng tải nhiều đoạn video ghi lại cảnh cụ bà ốm yếu bị một đàn ông chửi bới, dùng tay đánh vào người.

Trong clip dài 1 phút 17 giây, người đàn ông liên tục quát: “Đi vô, đi vô, đi lẹ mày”. Sau đó, người đàn ông dùng tay, chân tác động vào người phụ nữ khiến nạn nhân van xin: "Ông ơi, ông đừng đánh nữa, tôi đang đau". Một video khác dài khoảng 39 giây ghi cảnh người đàn ông dùng chân đá nhiều lần vào chân một cụ bà, sau đó dùng tay đánh vào đầu cụ này và la lớn: "Ngồi xuống, đừng cà chớn với tao nha".

Khung cảnh quán trọ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Xung quanh có nhiều cụ già khác đang ăn và chứng kiến sự việc. Các clip này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc trước thái độ và hành vi của người đàn ông.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại cơ sở từ thiện tư nhân ở Quận 12, TP Hồ Chí Minh. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Quận 12 phối hợp với các lực lượng liên quan đã vào cuộc xác minh.