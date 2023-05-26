Đến chiều 26/5 vẫn chưa nhận dạng được nạn nhân trong vụ việc, hiện công an đang tích cực dùng mọi cách để xác định danh tính nạn nhân cũng như công bố một số đặc điểm nhận dạng.

Theo thông tin từ VietnamNet, vụ phân xác thành nhiều đoạn rồi đem đốt bỏ vào túi xách ở Bình Dương vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra để truy tìm lai lịch của người bị nạn.

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định có 2 đoạn chân và 2 đoạn tay đang trong giai đoạn phân hủy và bị nhiệt hóa. Tử thi có đặc điểm là nữ giới, chiều cao từ 1,55 - 1,59m, khoảng 30 – 35 tuổi, thời gian tử vong khoảng từ ngày 14/5.

Trên bàn tay của thi thể có gắn 2 móng tay giả và thu giữ túi xách du lịch màu đỏ đã bị cháy. Hình ảnh về các đặc điểm này cũng được cơ quan công an công bố.

Móng tay giả của nạn nhân - Ảnh: VietnamNet

Theo thông tin từ VOV News, để phục vụ công tác điều tra, truy tìm nhân thân, lai lịch của nạn nhân, Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các đơn vị, doanh nghiệp, người dân, nếu người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được thì báo công an. Từ đó, công an sẽ sàng lọc để nhanh chóng tìm kiếm lai lịch nạn nhân.

Cơ quan công an thông báo rộng rãi đến người dân để phát hiện các thông tin liên quan đến người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có đặc điểm giống các phần thi thể được thu giữ nêu trên, các địa điểm kinh doanh, mua bán, phòng trọ, nhà riêng, nhà cho thuê, cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối.

Chiếc túi chứa thi thể - Ảnh: Người lao động

Trước đó, tại bãi đất trống ở khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, người dân phát hiện bàn chân người bị cháy sém. Sau đó, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường và phát hiện thêm 2 cánh tay, trên bàn tay còn móng giả.

Phát thông báo tìm nguồn tin phá án vụ phân xác trong balo ở Bình Dương Chiều 26/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, phát thông báo tìm kiếm tới các doanh nghiệp, địa phương để làm rõ vụ người phụ nữ nghi bị phân xác trong balo ở Bình Dương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-tay-chan-nguoi-bi-dot-chay-o-binh-duong-tiep-tuc-truy-tim-lai-lich-nan-nhan-xau-so-586278.html