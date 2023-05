Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ban quản lý các khu công nghiệp, công an cấp xã, công an đồn khu công nghiệp… được đề nghị triển khai rà soát, xác định trường hợp nhân viên công ty, công nhân, người lao động không đến làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc, nắm thông tin trong công nhân, người lao động.

Phát thông báo tìm nạn nhân vụ phân xác ở Bình Dương, thông tin giúp phá án sẽ được khen thưởng - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Các thông tin được tổ chức, cá nhân trình báo có giá trị giúp khám phá vụ phân xác sẽ được bảo vệ bí mật cho người cấp tin và đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng.