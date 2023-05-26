Chiều 26/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, phát thông báo tìm kiếm tới các doanh nghiệp, địa phương để làm rõ vụ người phụ nữ nghi bị phân xác trong balo ở Bình Dương.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ban quản lý các khu công nghiệp, công an cấp xã, công an đồn khu công nghiệp… được đề nghị triển khai rà soát, xác định trường hợp nhân viên công ty, công nhân, người lao động không đến làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc, nắm thông tin trong công nhân, người lao động. Phát thông báo tìm nạn nhân vụ phân xác ở Bình Dương, thông tin giúp phá án sẽ được khen thưởng - Ảnh: Báo Tuổi trẻ Các thông tin được tổ chức, cá nhân trình báo có giá trị giúp khám phá vụ phân xác sẽ được bảo vệ bí mật cho người cấp tin và đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng.

Khi phát hiện các thông tin nêu trên, người dân cần cung cấp ngay cho Phòng cảnh sát hình sự Công an Bình Dương, địa chỉ: 615, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; số điện thoại trực ban 02743.824.087 hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Hồ Long An, theo số điện thoại 0964.178.239. Hiện các điều tra viên hình sự của Bộ Công an và công an các tỉnh đã vào cuộc, tìm kiếm các phần thi thể còn lại, mở rộng điều tra.

Trước đó, theo nguồn tin từ Zingnews, ngày 26/5, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cử lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ phân xác, đôi chân và tay cháy sém trong ba lô được tìm thấy tại phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, Bình Dương. Hiện trường vụ án - Ảnh: Zingnews Qua điều tra ban đầu, cảnh sát nhận định tứ chi trên là của nữ giới 30-35 tuổi, cao khoảng 1,55m đến 1,59m, trên tay có gắn móng giả, nạn nhân chết khoảng từ ngày 14/5 trở lại đây. Tại hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện trên bàn tay của thi thể có gắn 2 móng tay giả và thu giữ túi xách du lịch màu đỏ đã bị cháy. Lực lượng chức năng chưa xác định được danh tính nạn nhân. Phát hiện móng tay liên quan thi thể trong vali ở Bình Dương - Ảnh: Zingnews

Thông tin MỚI vụ phi phân xác trong balo ở Bình Dương: Bộ Công an vào cuộc Ngày 26/5, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp các đơn vị liên quan mở rộng điều tra vụ phân xác, đôi chân và tay cháy sém trong ba lô và tích cực tìm kiếm các phần thi thể còn lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-thong-bao-tim-nguon-tin-pha-an-vu-phi-phan-xac-trong-balo-o-binh-duong-586277.html