Phát thông báo tìm nguồn tin phá án vụ phân xác trong balo ở Bình Dương

Đời sống 26/05/2023 19:37

Chiều 26/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, phát thông báo tìm kiếm tới các doanh nghiệp, địa phương để làm rõ vụ người phụ nữ nghi bị phân xác trong balo ở Bình Dương.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ban quản lý các khu công nghiệp, công an cấp xã, công an đồn khu công nghiệp… được đề nghị triển khai rà soát, xác định trường hợp nhân viên công ty, công nhân, người lao động không đến làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc, nắm thông tin trong công nhân, người lao động.

Phát thông báo tìm nguồn tin phá án vụ phân xác trong balo ở Bình Dương - Ảnh 1
Phát thông báo tìm nạn nhân vụ phân xác ở Bình Dương, thông tin giúp phá án sẽ được khen thưởng - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Các thông tin được tổ chức, cá nhân trình báo có giá trị giúp khám phá vụ phân xác sẽ được bảo vệ bí mật cho người cấp tin và đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng. 

Khi phát hiện các thông tin nêu trên, người dân cần cung cấp ngay cho Phòng cảnh sát hình sự Công an Bình Dương, địa chỉ: 615, đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; số điện thoại trực ban 02743.824.087 hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Hồ Long An, theo số điện thoại 0964.178.239.

Hiện các điều tra viên hình sự của Bộ Công an và công an các tỉnh đã vào cuộc, tìm kiếm các phần thi thể còn lại, mở rộng điều tra. 

Trước đó, theo nguồn tin từ Zingnews, ngày 26/5, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cử lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ phân xác, đôi chân và tay cháy sém trong ba lô được tìm thấy tại phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, Bình Dương.

Phát thông báo tìm nguồn tin phá án vụ phân xác trong balo ở Bình Dương - Ảnh 2
Hiện trường vụ án - Ảnh: Zingnews

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát nhận định tứ chi trên là của nữ giới 30-35 tuổi, cao khoảng 1,55m đến 1,59m, trên tay có gắn móng giả, nạn nhân chết khoảng từ ngày 14/5 trở lại đây.

Tại hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện trên bàn tay của thi thể có gắn 2 móng tay giả và thu giữ túi xách du lịch màu đỏ đã bị cháy. Lực lượng chức năng chưa xác định được danh tính nạn nhân. 

Phát thông báo tìm nguồn tin phá án vụ phân xác trong balo ở Bình Dương - Ảnh 3
Phát hiện móng tay liên quan thi thể trong vali ở Bình Dương - Ảnh: Zingnews
Thông tin MỚI vụ phi phân xác trong balo ở Bình Dương: Bộ Công an vào cuộc

Thông tin MỚI vụ phi phân xác trong balo ở Bình Dương: Bộ Công an vào cuộc

Ngày 26/5, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp các đơn vị liên quan mở rộng điều tra vụ phân xác, đôi chân và tay cháy sém trong ba lô và tích cực tìm kiếm các phần thi thể còn lại.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể trong balo phân xác giết người

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 40 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 53 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới