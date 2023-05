Ngày 26/5, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp các đơn vị liên quan mở rộng điều tra vụ phân xác, đôi chân và tay cháy sém trong ba lô và tích cực tìm kiếm các phần thi thể còn lại.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 26/5, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cử lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ phân xác, đôi chân và tay cháy sém trong ba lô được tìm thấy tại phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, Bình Dương.

Chiếc túi màu đỏ đựng một phần thi thể bị phân xác bên trái, và chiếc túi nguyên bản bên phải được công an phát đi đặc điểm để xác định danh tính nạn nhân - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Hiện các điều tra viên của Bộ Công an và công an các tỉnh đã vào cuộc, cùng Công an tỉnh Bình Dương tìm kiếm các phần thi thể còn lại, mở rộng điều tra.

Theo nguồn tin từ Zingnews, qua điều tra ban đầu, cảnh sát nhận định tứ chi trên là của nữ giới 30-35 tuổi, cao khoảng 1,55m đến 1,59m, trên tay có gắn móng giả, nạn nhân chết khoảng từ ngày 14/5 trở lại đây. Lực lượng chức năng chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Khu vực phát hiện thi thể trong vali - Ảnh: Zingnews

Đồng thời, chủ tịch tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho rằng đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng. Ông Minh đã chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và báo cáo UBND tỉnh.

