Nam thanh niên giết người yêu cũ và 'tình địch' do ghen tuông ở Tuyên Quang

Đời sống 26/05/2023 21:04

Sau nửa năm xảy ra thảm án, ngày 26/5, bị cáo Phan Thanh Hoàng (sinh năm 2003, ngụ tại Tuyên Quang) bị xét xử sơ thẩm với tội danh giết người.

Theo thông tin từ Người đưa tin, ngày 26/5 đã diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng (sinh năm 2003, ngụ tại Tuyên Quang) với tội danh giết người.

Nam thanh niên giết người yêu cũ và 'tình địch' do ghen tuông ở Tuyên Quang - Ảnh 1
Bị cáo Hoàng tại phiên tòa - Ảnh: VTC News

Bị cáo Hoàng và chị N.T.B. (SN 2003, ở Tuyên Quang) từng có quan hệ yêu đương nhưng đã chia tay. Sau đó, chị B. đến thành phố Bắc Ninh làm việc tại tiệm cắt tóc trên đường Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An và quen biết, có bạn trai mới là anh H.X.D. (SN 2001, ở Phú Thọ). Không chấp nhận được việc bạn gái cũ có người mới, Hoàng đã ghen tuông, nhắn tin chửi bới chị B. dẫn tới việc hai người cãi vã.

Đến khoảng 20h30 ngày 24/10/2022, tại quán cắt tóc gội đầu trên phố Nguyễn Gia Thiều (phường Tiền An, TP Bắc Ninh), Hoàng dùng dao đâm chị B.

Lúc này, anh D. vào can ngăn, bị Hoàng dùng tay trái túm áo khiến anh D. ngã xuống nền nhà. Sau đó Hoàng đâm anh D. cho đến khi nằm im không cử động.

Chị B. bỏ chạy ra ngoài đường, đến trước cửa số nhà 274 Nguyễn Gia Thiều thì Hoàng đuổi kịp. Dù chị B. cầu xin tha mạng nhưng Hoàng tiếp tục đâm nhiều nhát khiến nạn nhân ngã xuống vỉa hè.

Chưa dừng lại, Hoàng vứt dao tại gốc cây rồi dùng kéo lấy ở hiệu cắt tóc ra tay tàn độc với người yêu và tình địch.

Nam thanh niên giết người yêu cũ và 'tình địch' do ghen tuông ở Tuyên Quang - Ảnh 2
Gia đình nạn nhân - Ảnh: Người đưa tin

Dẫn theo thông tin từ VTC News, Anh D. và chị B. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nặng, chị B. tử vong, còn anh D. bị thương tích 60%.

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