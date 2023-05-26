Mới đây, UBND phường Thạnh Lộc (quận 12, TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan đưa thông báo mới về 13 cụ ở quán trọ xảy ra vụ hành hạ tại một cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 26/5, UBND phường Thạnh Lộc (quận 12, TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan đưa 13 cụ ở quán trọ xảy ra vụ cụ V.T.T. (85 tuổi) bị hành hạ về Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.HCM. Lực lượng chức năng có mặt trước quán trọ Trăng Khuyết (có địa chỉ ở phường Thạnh Lộc, quận 12) vào chiều 26/5 - Ảnh: Báo Tuổi trẻ Bà Võ Mỹ Thảo Vân - phó chủ tịch UBND phường Thạnh Lộc (quận 12, TP.HCM) cho biết, đang lấy lời khai đối với Huỳnh Văn Giỏi (69 tuổi, ngụ Q.12) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Đồng thời, bà Vân cho biết nơi xảy ra vụ việc là tại chi nhánh Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ người vô gia cư tại TP.HCM (có tên gọi là quán trọ Trăng Khuyết, địa chỉ tại phường Thạnh Lộc, quận 12) thuộc Công ty TNHH MTV quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết (trụ sở tại quận 1). Trung tâm này do bà Võ Hồ Thu quản lý. Thời điểm cơ quan chức năng có mặt kiểm tra, tại trung tâm có 14 người. Trong đó, cụ V.T.T (người bị đánh) được người quản lý trung tâm thông báo đã chuyển đến một cơ sở mái ấm khác từ ngày 6/4 với lý do "cụ già không khỏe nên chuyển đi cơ sở mới để chăm sóc".

Một cán bộ công an đang có mặt tại trung tâm cho biết đang chờ để chuyển các cụ già sang nơi khác - Ảnh: Báo Thanh niên Theo nguồn tin từ báo Thanh niên, bà Võ Thị Thảo Vân cho biết, trung tâm này thuê căn nhà có diện tích 7 m x 18 m, khi hoạt động có đăng ký với địa phương. Trước đó, ngày 25/4, công an phường đã kiểm tra hành chính nơi đây và xử phạt hành vi không đăng ký tạm trú với số tiền là 750.000 đồng. Làm việc với tổ kiểm tra, người phụ nữ quản lý tại cơ sở này theo hợp đồng ủy quyền của giám đốc công ty cho biết ông Giỏi là một thành viên được chăm sóc tại đây. Ông Giỏi được giao nhiệm vụ đi chợ hằng ngày và trông coi thêm các cụ khác vào ban đêm. Tại thời điểm kiểm tra và xác minh, 13 cụ già đang ở quán trọ trên có hoàn cảnh neo đơn, không có người thân.

Thông tin MỚI vụ người quản lý mái ấm đánh cụ bà 85 tuổi ở TP.HCM Tối 25/5, Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TPHCM) cho biết thông tin mới về người đàn ông đánh đập, chửi bới cụ bà tại mái ấm quán trọ Trăng Khuyết.

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