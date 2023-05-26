Thông tin MỚI vụ người quản lý mái ấm đánh cụ bà 85 tuổi ở TP.HCM

Đời sống 26/05/2023 09:32

Tối 25/5, Cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TPHCM) cho biết thông tin mới về người đàn ông đánh đập, chửi bới cụ bà tại mái ấm quán trọ Trăng Khuyết.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, tối 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12, TP.HCM, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Giỏi (69 tuổi, ngụ quận 12) về tội Hành hạ người khác.

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Huỳnh Văn Giỏi bị khởi tố về tội hành hạ người khác - Ảnh: Báo Tiền phong

Qua điều tra, công an xác định vụ việc xảy ra tại Mái ấm Quán trọ Trăng Khuyết (phường Thạnh Lộc, quận 12); người có hành vi đánh đập là ông Giỏi và cụ bà bị đánh tên là V.T.T (85 tuổi, quê Bến Tre, ngụ quận Tân Bình).

Tại cơ quan công an, Giỏi khai làm quản lý, trông coi, chăm sóc khoảng 14 cụ già neo đơn, không có nơi sinh sống, trong đó có cụ T. tại Công ty TNHH MTV Quỹ từ thiện và Bảo trợ xã hội Trăng Khuyết từ năm 2020 nằm trên đường Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc, quận 12).

Quá trình chăm sóc, ông Giỏi đã đánh đập, chửi bới cụ T và được một người khác quay lại, đăng tải trên mạng xã hội.

Hiện tại, vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Trước đó, theo thông tin từ Zingnews, mạng xã hội đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cảnh cụ bà yếu ớt bị người đàn ông chửi bới, dùng tay đánh vào cơ thể.

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Hình ảnh người đàn ông dùng tay, chân tác động vào người phụ nữ - Ảnh: Tri thức Việt Nam

Đoạn clip dài 1 phút 17 giây, người đàn ông liên tục quát: “Đi vô, đi vô, đi lẹ mày”. Sau đó, người đàn ông dùng tay, chân tác động vào người phụ nữ khiến nạn nhân van xin: “Ông ơi, ông đừng đánh nữa”.

Clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc trước thái độ và hành vi của người đàn ông.

 

Chân dung người quản lý đánh đập cụ bà dã man tại cơ sở từ thiện ở TP.HCM

Chân dung người quản lý đánh đập cụ bà dã man tại cơ sở từ thiện ở TP.HCM

Cơ quan CSĐT Công an Quận 12, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Huỳnh Văn Giỏi (69 tuổi, ngụ phường Thạnh Lộc, Quận 12) về tội "Hành hạ người khác".

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