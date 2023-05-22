Cụ bà 80 tuổi bất ngờ phục hồi thị lực sau thí nghiệm chữa đau lưng

Thế giới 22/05/2023 16:01

Thí nghiệm được tiến hành dưới hình thức tiếp nhận điều trị khi nằm trên giường, đội mũ điện cực gửi dòng điện đến vùng não liên quan đến cơn đau.

Truyền thông New Zealand đưa tin vào ngày 19/5 (giờ địa phương) rằng một nữ nhà văn ở độ tuổi 80, không thể đọc hoặc lái xe bình thường trong hơn 10 năm do thị lực kém ở New Zealand đã bất ngờ phục hồi thị lực sau khi trải qua một cuộc thử nghiệm điều trị chứng đau lưng. 

Tờ The New Zealand Herald và Newshub đưa tin, Tiến sĩ, nhà văn Lynley Hood (80 tuổi) đã bất ngờ phục hồi thị lực sau khi tham gia một thí nghiệm giảm đau lưng mãn tính do Đại học Otago thực hiện.

Cụ bà 80 tuổi bất ngờ phục hồi thị lực sau thí nghiệm chữa đau lưng - Ảnh 1
Tiến sĩ, nhà văn Lynley Hood - Ảnh: Tờ Otago Daily Times


Được biết, nhà văn Lynley Hood đã được điều trị khi đang nằm trên giường, đeo một chiếc mũ điện cực có tác dụng truyền dòng điện đến các vùng não liên quan đến cơn đau.

Bà nói rằng mình bắt đầu bị đau lưng sau khi bị thương ở xương chậu vào năm 2020 và bà đã tham gia vào dự án này. 

Tuy nhiên, sau khoảng một tháng, tác dụng xuất hiện ở một vị trí khác mà bà không ngờ tới.

Vì bệnh tăng nhãn áp, bà không thể lái xe, đọc hoặc viết đúng cách trong hơn 10 năm. Tiến sĩ Hood nói: “Bây giờ tôi có thể đọc và viết mà không gặp khó khăn gì". 

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là bà là thành viên của nhóm thử nghiệm giả dược (nhận được cái gọi là 'điều trị giả) giữa những người tham gia dự án.

Cụ bà 80 tuổi bất ngờ phục hồi thị lực sau thí nghiệm chữa đau lưng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dự án điều trị thử nghiệm, trong đó có 20 bệnh nhân tham gia, được chia thành hai nhóm và được điều trị năm ngày một tuần trong một tháng.

Một nhóm được kích thích điện thực sự vào vùng não chịu trách nhiệm về cơn đau, và một nhóm chỉ được kích thích điện trên da, và nhà văn Lynley Hood thuộc về nhóm thứ hai.

Tiến sĩ Divya Adhia, người phụ trách dự án, cho biết: “Có vẻ như sự kích thích của da đã được truyền đến bộ phận phụ trách thị giác và có tác dụng". 

Bác sĩ Adhia cho biết: “Việc phục hồi thị lực của bà thật tuyệt vời đến nỗi ngay cả các bác sĩ nhãn khoa cũng phải nói rằng đó là một phép màu”.

Nhà văn Lynley Hood chia sẻ: "Tôi cảm thấy như mình đã có được một cuộc sống mới nhờ phục hồi thị lực. Tôi đang lên kế hoạch viết những cuốn sách mà tôi đã nghĩ đến". 

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