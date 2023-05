Cụ bà 80 tuổi bất ngờ phục hồi thị lực sau thí nghiệm chữa đau lưng

Truyền thông New Zealand đưa tin vào ngày 19/5 (giờ địa phương) rằng một nữ nhà văn ở độ tuổi 80, không thể đọc hoặc lái xe bình thường trong hơn 10 năm do thị lực kém ở New Zealand đã bất ngờ phục hồi thị lực sau khi trải qua một cuộc thử nghiệm điều trị chứng đau lưng.

Tờ The New Zealand Herald và Newshub đưa tin, Tiến sĩ, nhà văn Lynley Hood (80 tuổi) đã bất ngờ phục hồi thị lực sau khi tham gia một thí nghiệm giảm đau lưng mãn tính do Đại học Otago thực hiện.