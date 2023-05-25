Phẫn nộ cụ bà bị một người đàn ông đánh mắng liên tục tại cơ sở từ thiện ở TP.HCM

Đời sống 25/05/2023 21:05

Công an quận 12 (TP.HCM) đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan để điều tra về đoạn clip 1 cụ bà bị người đàn ông chửi bới, đánh, đá tại một cơ sở từ thiện tư nhân.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 25/5, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip thể hiện nội dung một cụ bà bị người đàn ông chửi bới, đánh.

Trong một đoạn clip dài 1 phút 17 giây, người đàn ông liên tục la mắng "Đi vô! Đi lẹ mày!" nhằm vào cụ bà mặc cho cụ trình bày.

Đoạn clip còn cho thấy người đàn ông vung tay đánh, dùng chân đạp liên tiếp vào cụ bà. Trong khi đó, bà cụ van xin "Ông ơi. Ông đừng đánh tôi nữa. Tôi đang đau". Những đoạn clip khác thể hiện người đàn ông này chửi bới, xưng hô "mày - tao", đánh đập cụ bà. Việc người đàn ông đối xử khắc nghiệt với cụ bà có sự chứng kiến của nhiều cụ già khác sống chung phòng.

Phẫn nộ cụ bà bị một người đàn ông đánh mắng liên tục tại cơ sở từ thiện ở TP.HCM - Ảnh 1
Người đàn ông có dấu hiệu bạo hành cụ bà - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ cư dân mạng, vụ việc xảy ra tại cơ sở từ thiện có tên là "Quán trọ T.K" tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM.

Cơ sở này thuộc quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội T.K chuyên hỗ trợ người già không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, mẹ bầu khó khăn… Nơi đây tiếp nhận nguồn tiền, quà từ thiện từ khắp nơi.

Cũng theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, phía UBND phường Thạnh Lộc phường cho biết, các nội dung, thông tin xuất hiện đã khá lâu và UBND phường đã nắm bắt vụ việc, có báo cáo từ trước.

Theo đó, đây là một chi nhánh của Mái ấm Quán Trọ T.K trên địa bàn. Nơi này có các cụ già sinh sống, ăn ở. Nơi này được xác định là có giấy phép hoạt động và có nhiều chi nhánh.

Thời điểm xảy ra vụ việc, mái ấm có khoảng 14 cụ, thuộc nhiều vùng quê khác nhau.

Sau khi tiếp nhận thông tin, phía Công an quận 12 cũng đã phối hợp với các lực lượng liên quan vào cuộc xác minh. Qua đó, cảnh sát xác định cụ bà trong clip 85 tuổi, đơn thân, còn người đàn ông đánh cụ bà tên G. (54 tuổi, quản lý của cơ sở trên).

Hiện vụ việc đang được xử lý.

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