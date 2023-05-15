Long An: Nhóm côn đồ đập phá tài sản nhà cụ bà 83 tuổi

Xã hội 15/05/2023 11:27

Nhóm người này tự động mở cửa đi thẳng vào tận thềm nhà la lối lớn tiếng, văng tục chửi thề. Gần hai phút sau, người đàn ông tên Bi đập cửa kiếng, nhà bếp, đồng thời đập khóa đi vào phòng khách tiếp tục phá hư hỏng nhiều tài sản có giá trị.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, khoảng 10h ngày 14/5, người đàn ông tên Bi (41 tuổi, ngụ xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) cùng nhóm thanh niên chạy xe máy đến đầu hẻm nhà bà Lương Thị Dưa (83 tuổi, ở cùng xã). Bi cầm hung khí trên tay, đi vào hẻm chừng 10m, sau đó lên tiếng kêu tên ai đó là Đức Hòa nhưng không có lời đáp.

Sau khi mở được cửa cổng nhà bà Dưa, Bi la lối, văng tục chửi thề người tên Đức Hòa. Gần 2 phút sau, người đàn ông này đập phá hư hỏng nhiều tài sản có giá trị của chủ nhà.

Long An: Nhóm côn đồ đập phá tài sản nhà cụ bà 83 tuổi - Ảnh 1
Camera ghi lại cảnh người đàn ông tên Bi tự xông vào nhà bà Lương Thị Dưa rồi đập phá tài sản - Ảnh: Báo Dân Trí

Phá hỏng tài sản và làm náo loạn khu dân cư một lúc, nhóm thanh niên rời đi. Theo người dân địa phương, Bi sống bằng nghề cho vay nặng lãi, đòi nợ theo kiểu xã hội đen.

Người này tự động mở cửa đi thẳng vào tận thềm nhà la lối lớn tiếng, văng tục chửi thề. Gần hai phút sau, người này đập cửa kiếng, nhà bếp, đồng thời đập khóa đi vào phòng khách tiếp tục phá hư hỏng nhiều tài sản có giá trị.

Dẫn tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, do gia đình vắng người, nhóm người này sau đó rời khỏi hiện trường. Gần một giờ sau, công an xã có mặt ghi nhận sự việc.

Long An: Nhóm côn đồ đập phá tài sản nhà cụ bà 83 tuổi - Ảnh 2
 Người này đập cửa kiếng, nhà bếp, đồng thời đập khóa đi vào phòng khách tiếp tục phá hư hỏng nhiều tài sản có giá trị - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Sáng 15/5, Công an xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) hiện đang xác minh làm rõ vụ việc. Bà Dưa cho biết, bà sống một mình. Bà đề nghị cơ quan công an sớm truy tìm, xử lý các đối tượng côn đồ nói trên và bồi thường thiệt hại cho bà. Hiện bà Dưa đang rất lo lắng.

 

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