Một cụ bà 82 tuổi ở Bình Dương bất ngờ bị chó Pitbull của gia đình nuôi tấn công, cắn xé và tử vong tại chỗ.

Dẫn nguồn tin từ VnExpress, vào tối ngày 17/5/2023, tại một căn nhà ở phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cụ bà Đặng Thị Vân sinh năm 1941 (82 tuổi) bị chó Pitbull của gia đình nuôi cắn tử vong.

Con chó Pitbull cắn cụ bà tử vong - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h tối cùng ngày, con gái cụ Đặng Thị Vân dắt chó Pitbull (nặng khoảng 30 kg) của gia đình nuôi trong lồng sắt ra ngoài sân để cho ăn. Lúc này, cụ Vân ngồi trong nhà nói lớn tiếng vọng ra khiến con chó hoảng loạn và lao vào cắn xé vào đầu một cách dã man. Hậu quả, cụ bà gục ngay tại chỗ. Con gái cụ Vân đã chạy tới kéo con chó ra nhưng do con chó quá lớn nên không thể kéo đi. Sau khoảng 2 phút, bà Vân đã tử vong.

Hậu quả cụ bà tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Theo nguồn tin từ báo Vietnamnet, sau khi tiếp nhận vụ việc, Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP Dĩ An nhanh chóng đến hiện trường thực hiện công tác điều tra và khám nghiệm.

Qua quá trình khám nghiệm, cơ quan điều tra ghi nhận con gái và con rể cụ Vân có làm lồng sắt nuôi nhốt 2 con chó Pitbull và Becgie. Khu vực xảy ra vụ việc đau lòng là căn nhà cấp 4, phía trước có khoảng sân. Hiện tại, cơ quan vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ.

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