Bắt nữ quái giả danh cán bộ Sở 'nổ' xin được sổ hộ nghèo và nhà ở xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tiền nhiều người

Mạo danh là cán bộ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng, người phụ nữ này lừa đảo và chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân trí, ngày 17/5/2023, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) vừa bắt tạm giam Trần Thị Bình (53 tuổi, trú xã Hòa Châu) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua quá trình điều tra, đối tượng Trần Thị Bình sử dụng tên giả Nguyễn Thị Thanh Trúc và tự xưng là Phó phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng từ năm 2019. Đồng thời, đối tượng này còn cho biết bản thân có khả năng xin được sổ trợ cấp hộ nghèo và giúp mua nhà ở xã hội cho những người có nhu cầu.

Trần Thị Bình (53 tuổi, trú xã Hòa Châu) có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin từ VTC News, nhiều người dân nghèo ở Đà Nẵng đã tin tưởng, liên hệ và đưa tiền cho Bình nhờ làm giúp thủ tục mua nhà tại một số dự án nhà ở xã hội, làm sổ trợ cấp hộ nghèo. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, chờ mãi không có kết quả nên trình báo cơ quan công an.

Qua điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hòa Vang xác định có nhiều người bị Bình lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Để phục vụ điều tra, xử lý Bình, Công an huyện Hòa Vang thông báo, những ai là bị hại, mời liên hệ điều tra viên Trần Văn Trung (Công an huyện Hòa Vang) để cung cấp thông tin.

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