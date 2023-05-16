Bất ngờ lai lịch đối tượng đâm chủ tịch phường ở Thừa - Thiên Huế, một chi tiết khiến dân tình 'sởn gai óc'

Đời sống 16/05/2023 13:53

Qua điều tra ban đầu cho thấy, đối tượng Võ Trọng Tối (SN 1958) là người quen của bị hại, do mâu thuẫn nên đã dẫn đến vụ việc này.

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, ngày 15/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã tiến hành bắt giữ đối tượng Võ Trọng Tối (SN 1958; ngụ phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) với hành vi "Cố tình gây thương tích". 

Bất ngờ lai lịch đối tượng đâm chủ tịch phường ở Thừa - Thiên Huế, một chi tiết khiến dân tình 'sởn gai óc' - Ảnh 1
Đối tượng Võ Trọng Tối - Ảnh: báo Đại đoàn kết

Do có mâu thuẫn cá nhân, sáng cùng ngày lúc 6h30, Võ Trọng Tối đem theo dao mang từ nhà đi xe máy đến nhà ông D. đợi sẵn trước cổng. Khi thấy nạn nhân đi bộ thể dục về, đối tượng đến gần giả vờ hỏi chuyện rồi dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng Võ Trọng Tối điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an thị xã Hương Thủy phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an phường Thủy Châu và các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai để truy tìm, vây bắt đối tượng. Đến khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày, đối tượng bị bắt khi đang chạy xe trên đường cao tốc La Sơn- Túy Loan ra hướng Quảng Trị.

Theo thông tin từ báo Người lao động, đối tượng Võ Trọng Tối có quan hệ họ hàng với nạn nhân là ông Võ Đức D. (59 tuổi, trú tại phường Thủy Châu) hiện đang là Chủ tịch UBND phường Thủy Châu. Đối tượng từng có tiền án về tội "Giết người" vào năm 1993.

Bất ngờ lai lịch đối tượng đâm chủ tịch phường ở Thừa - Thiên Huế, một chi tiết khiến dân tình 'sởn gai óc' - Ảnh 2
Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khen thưởng Công an thị xã Hương Thủy - Ảnh: báo Người lao động

Riêng Công an thị xã Hương Thủy, do có tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao của các cán bộ, chiến sĩ trong phát hiện, kịp thời và truy bắt thành công đối tượng nên được thưởng nóng 10 triệu đồng và được biểu dương. 

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Chiều 15/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Hương Thủy (Huế) đã bắt khẩn cấp đối tượng Võ Trọng Tối (SN 1958) đâm nhiều nhát Chủ tịch UBND phường.

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