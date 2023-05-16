Bất ngờ lời khai của kẻ đâm trọng thương chủ tịch phường

Đời sống 16/05/2023 11:01

Chiều 15/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Hương Thủy (Huế) đã bắt khẩn cấp đối tượng Võ Trọng Tối (SN 1958) đâm nhiều nhát Chủ tịch UBND phường.

Theo thông tin tin từ báo Tiền phong, đối tượng Võ Trọng Tối (SN 1958, trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) khai với công an, do có mẫu thuẫn cá nhân nên vào khoảng 6h30 đến 7h sáng 15/5, đối tượng chạy xe gắn máy mang theo hung khí đến đợi sẵn trước cổng nhà ông Võ Đức D. - Chủ tịch UBND phường Thủy Châu (thị xã Hương Thuỷ).

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Đối tượng Tối tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tiền phong

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Võ Trọng Tối có quan hệ họ hàng với ông V.Đ.D.

Trước đó, theo nguồn tin từ Pháp luật TP.HCM, khoảng 6h ngày 15/5, ông Võ Đức D. - Chủ tịch UBND phường Thủy Châu (thị xã Hương Thuỷ) đang đi thể dục về gần đến nhà thì bất ngờ bị Võ Trọng T. (SN 1968, trú phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ) dùng dao đâm liên tiếp vào phần bụng.

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Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Ngay sau khi bị đâm, ông Võ Đức D. cố sức chạy về nhà cách đó khoảng chục mét và được gia đình chở lên Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Khi nạn nhân đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế thì huyết áp tụt, người co giật.

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Ngay sau khi gây án, Võ Trọng Tối (trong khoanh vuông) lên xe gắn máy bỏ trốn nhưng không thoát - Ảnh: Báo Tiền phong

Sau khi gây án đã, người này lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 8h50 cùng ngày (15/5), tổ công tác của Công an thị xã Hương Thủy phát hiện nghi phạm chạy xe trên tuyến cao tốc từ TT-Huế hướng ra Quảng Trị, nên truy đuổi và bắt giữ thành công Võ Trọng Tối.

Võ Trọng Tối là thành phần bất hảo, từng có tiền án về tội “Giết người” vào năm 1993.

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Trưa 15/5, ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên - Huế) xác nhận, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm đâm trọng thương Chủ tịch UBND phường.

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