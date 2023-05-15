Trưa 15/5, ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên - Huế) xác nhận, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm đâm trọng thương Chủ tịch UBND phường.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 6h ngày 15/5, ông Võ Đức D. - Chủ tịch UBND phường Thủy Châu (thị xã Hương Thuỷ) đang đi thể dục về gần đến nhà thì bất ngờ bị Võ Trọng T. (SN 1968, trú phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ) dùng hung khí đâm đâm liên tiếp vào phần bụng.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Ngay sau khi bị đâm, ông Võ Đức D. cố sức chạy về nhà cách đó khoảng chục mét và được gia đình chở lên Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Khi nạn nhân đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế thì huyết áp tụt, người co giật.

Tại bệnh viện, qua kiểm tra ban đầu từ các y - bác sĩ, Chủ tịch UBND phường Thủy Châu có nhiều vết đâm ở trên cơ thể khiến nạn nhân mất máu rất nhiều. Hiện các bác sĩ đang thực hiện phẫu thuật và nỗ lực cứu chữa cho nạn nhân.

Theo nguồn tin từ VTC News, người đàn ông sau khi gây án đã lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện tại, lực lượng chức năng đã xác định và bắt được đối tượng gây án.

Chân dung nghi phạm đâm trọng thương ông Võ Đức Duy - Chủ tịch UBND phường Thuỷ Châu (thị xã Hương Thuỷ) - Ảnh: VTC News

Trước khi gây án Võ Trọng T. là kẻ từng có tiền án, tiền sự.

Vụ việc đang được tiếp tục, điều tra làm rõ.

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