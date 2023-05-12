Sau khi trở về từ cuộc nhậu và đòi quan hệ với vợ, vì không được đồng ý nên ông Lưu đã đâm tử vong vợ mình.

Theo thông tin từ Báo Người lao động, Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ đối tượng Phạm Minh Lưu (ngụ tại Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi) vì hành vi sát hại vợ.

Vào tối ngày 10-5 sau khi ăn giỗ về, ông Lưu bảo vợ là bà H. ngủ chung. Vì đang ngủ cùng con gái nên bà từ chối đối tượng.

Đối tượng Phạm Minh Lưu - Anh: Người lao động

Đang men say và bực tức, đối tượng Phạm Minh Lưu xuống bếp lấy con dao (dài 30,5 cm) đe dọa vợ, bà H. thấy thế thì đồng ý lên ngủ cùng.

Cũng theo Sài Gòn giải phóng, bà H. đã hất tay ông Lưu khi ông sờ soạng và muốn quan hệ. Lưu tức lên bèn lấy con dao đã chuẩn bị sẵn đâm 3 nhát vào đùi bà H. trong lúc giằng co. Do vết thương sâu, cắt vào động mạch, mấy nhiều máu nên bà H. đã không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Trương Quang Trọng phối hợp Công an TP Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương truy tìm và tạm giữ đối tượng Phạm Minh Lưu.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.

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