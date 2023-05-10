Mâu thuẫn lớn tại đám cưới, cô gái trẻ dùng dao đâm 3 thanh niên thương vong

Đời sống 10/05/2023 19:01

Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử lực lượng phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ khám nghiệm hiện trường, điều tra ban đầu.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống, chiều 10/5, lãnh đạo UBND huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ án mạng trên địa bàn xã Phụng Thượng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Nghi phạm bị Công an huyện Phúc Thọ bắt giữ là một cô gái sinh năm 1996 để điều tra.

Mâu thuẫn lớn tại đám cưới, cô gái trẻ dùng dao đâm 3 thanh niên thương vong - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Sức khoẻ và đời sống

Theo thông tin ban đầu từ báo Phụ nữ Việt Nam, trước đó, vào tối 8/5, cô gái này đến đám cưới bạn chơi và có xảy ra mâu thuẫn với 3 thanh niên, sau đó đã được nhiều người can ngăn hòa giải. 

Tuy nhiên đến ngày 9/5, tại buổi lễ thành hôn, 2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Cô gái này đã dùng dao đâm 3 thanh niên nói trên. Hậu quả khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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