Tạm giam người đàn ông đâm chết cháu ruột sau cuộc nhậu

Đời sống 18/04/2023 13:36

Công an Hà Tĩnh đang tạm giữ đối tượng Phạm Viết Ký, SN 1970 ở xã Thường Nga, huyện Can Lộc về hành vi giết người

Theo thông tin Sức khỏe & Đời sống, khoảng 23h30' ngày 15/4/2023, tại nhà bà Nguyễn Thị Nhị, thôn Trà Liên, xã Thường Nga có tổ chức tiệc rượu.

Tạm giam người đàn ông đâm chết cháu ruột sau cuộc nhậu - Ảnh 1
Đối tượng Phạm Viết Ký tại cơ quan điều tra - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Đến khoảng 0h30 ngày 16/4, giữa anh Phạm Viết Thành (35 tuổi, trú tại thôn Trà Liên xã Thường Nga, huyện Can Lộc) và người chú ruột là ông Phạm Viết Ký (53 tuổi, trú tại thôn Trà Liên, xã Thường Nga) xảy ra mâu thuẫn sau cuộc nhậu.

Theo Bảo vệ pháp luật thông tin thêm, trong quá trình xô xát, ông Ký đã dùng dao đâm 5 nhát vào lòng bàn tay trái, vùng lưng, hông trái, ngực phải, mông khiến anh Thành tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Can Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, điều tra, bắt giữ đối tượng Phạm Viết Ký.

Hiện Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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