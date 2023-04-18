Chiều 17/4, bà Lê Thị Ngọc Huệ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh (TPHCM), xác nhận đã nắm thông tin vụ thầy C (giáo viên dạy kĩ năng sống) tố liên tục bị thầy hiệu phó hưu đụng chạm vùng nhạy cảm và đã làm báo cáo gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh

Theo thông tin báo Dân trí, anh C. cho biết, từ giữa tháng 12/2022, anh bắt đầu giảng dạy kỹ năng sống tại Trường Tiểu học Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TPHCM).

Trong quá trình công tác, ông T. - hiệu phó của trường là người nhiệt tình hỗ trợ anh C., hai bên có nhắn tin trao đổi qua lại.

Thời gian gần đây, thầy giáo T. có những biểu hiện được cho là chưa chuẩn mực với anh C. khi thường dùng tay chạm vào vùng riêng tư của anh C. Ban đầu anh C. nghĩ thầy hiệu phó đùa nhưng tần suất diễn ra nhiều hơn và mạnh bạo hơn.

Ngoài ra, anh C. còn nhận được những tin nhắn Zalo từ thầy T. hướng câu chuyện sang nội dung nhạy cảm, với nhiều từ ngữ thiếu chuẩn mực. Anh C. cho biết, sau khi quấy rối anh, thầy T. không có động thái xin lỗi nào.

Đến tối 22/3, anh C. đã nhắn cho thầy T., thể hiện quan điểm là không thích hành động của thầy T. Lúc này, thầy T. nhắn lại: "Cảm ơn em đã nhắc thầy. Thầy xin lỗi em nha".

Nguồn tin từ báo Lao động, bà Lê Thị Ngọc Huệ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh, trong công tác của mình, ông T. là người nhiệt tình, luôn hoàn thành công việc, giao tiếp với đồng nghiệp hòa đồng, gần gũi, vô tư... nên để xảy ra chuyện hiểu lầm. Hai người đã làm việc với nhau và giải quyết ổn thỏa.

Thầy giáo bị phản ánh trong câu chuyện cũng thừa nhận vì thường xuyên trò chuyện, tâm sự với anh C. nên hai người khá thân thiết. Vài lần thầy T. vỗ, bóp vào những vùng nhạy cảm của anh C., nhưng mục đích là giỡn, trêu ghẹo chứ không có ý quấy rối.

Sau đó, ông T. cũng nhận thức được hành vi của mình là không chuẩn mực, đã gặp mặt, xin lỗi và được anh C. đồng ý.

"Tôi chỉ đùa giỡn. Tôi cũng mong sự việc giải quyết êm đẹp".

Được biết, ông T. cũng đã công tác trong ngành giáo dục hơn 30 năm, và chỉ còn một vài năm nữa là nghỉ hưu.

Hiện phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh cho biết đã nắm được sự việc và đang xác minh, làm rõ.

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