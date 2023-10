Trong quá trình công tác, ông T. - hiệu phó của trường là người nhiệt tình hỗ trợ anh C., hai bên có nhắn tin trao đổi qua lại.

Theo thông tin báo Dân trí, anh C. cho biết, từ giữa tháng 12/2022, anh bắt đầu giảng dạy kỹ năng sống tại Trường Tiểu học Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TPHCM).

Thời gian gần đây, thầy giáo T. có những biểu hiện được cho là chưa chuẩn mực với anh C. khi thường dùng tay chạm vào vùng riêng tư của anh C. Ban đầu anh C. nghĩ thầy hiệu phó đùa nhưng tần suất diễn ra nhiều hơn và mạnh bạo hơn.

Ngoài ra, anh C. còn nhận được những tin nhắn Zalo từ thầy T. hướng câu chuyện sang nội dung nhạy cảm, với nhiều từ ngữ thiếu chuẩn mực. Anh C. cho biết, sau khi quấy rối anh, thầy T. không có động thái xin lỗi nào.