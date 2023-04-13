Sáng ngày 13/4, Công an TP Hải Phòng thông tin, Công an quận Đồ Sơn vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng nam sinh có hành vi xâm hại tình dục bé gái dưới 16 tuổi.

Theo thông tin báo Lao động, ngày 29/3, Công an quận Đồ Sơn nhận được đơn trình báo của giáo viên Trường Cao đẳng kinh tế và Công nghệ thực phẩm về việc một số học sinh nam lớp 10 có hành vi quấy rối tình dục đối với bị hại N.T.L (sinh năm 2007) và có clip phát tán đến các học sinh trong trường.

Xâm hại tình dục học đường - Ảnh minh họa

Theo nguồn tin từ báo Người lao động, ngay khi nhận được đơn trình báo, Công an quận Đồ Sơn khẩn trương điều tra, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng: H.T.H (sinh năm 2006, trú tại thôn Đại Lộc 4, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) và L.M.T.A (sinh năm 2006, trú tại tổ dân phố Cầu Tre, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) và khởi tố theo điều 142 về tội xâm hại đối với người dưới 16.

Ngay sau khi nhận đơn trình báo, trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an quận Đồ Sơn đã khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ và đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 nam sinh trên.

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