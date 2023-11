Cục CSGT cho biết, trước đó, vào tối 15/5/2023 đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1954; trú tại tổ 8, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn) chạy xe máy mang BKS: 97B1 - 003.57 ngang qua địa phận 159 Quốc lộ 3 (đường Chiến thắng Phủ Thông) thuộc phường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). Nhận thấy đối tượng có biểu hiện say rượu, Thiếu tá Ma Văn Tâm làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã cho xe dừng lại để kiểm tra.

Dẫn nguồn thông tin từ báo Công an nhân dân, sáng nay 16/5/2023, Thiếu tá Dương Xuân Kiệm (cán bộ Phòng CSGT tỉnh Bắc Kạn) đã bị một đối tượng vi phạm nồng độ cồn đâm trọng thương. Hiện đối tượng đã bị bắt giữ.

Cận cảnh lực lượng chức năng khống chế đối tượng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, lực lượng CSGT ngay lập tức khống chế, tước hung khí của đối tượng đồng thời đưa Thiếu tá Kiệm đến Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Kạn đã đến hiện trường thu thập chứng cứ và tài liệu liên quan để điều tra và truy tố trách nhiệm hình sự đối với đối tượng Minh. Tại Công an TP Bắc Kạn đối tượng đã khai nhận do bực tức vì bị Tổ công tác dừng xe kiểm tra nồng độ cồn nên đã đi mua 2 con dao nhọn và quay lại để trả thù. Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Minh âm tính với chất ma túy.

Hiện nay, đồng chí Thiếu tá Dương Xuân Kiệm đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên với chẩn đoán ban đầu là xuất huyết ổ bụng.