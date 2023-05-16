Sau khi xin bỏ qua vi phạm nồng độ cồn bất thành, tài xế mua dao đâm trọng thương CSGT lập biên bản

Dẫn nguồn thông tin từ báo Công an nhân dân, sáng nay 16/5/2023, Thiếu tá Dương Xuân Kiệm (cán bộ Phòng CSGT tỉnh Bắc Kạn) đã bị một đối tượng vi phạm nồng độ cồn đâm trọng thương. Hiện đối tượng đã bị bắt giữ. Hiện trường nơi xảy ra vụ việc cán bộ CSGT Bắc Kạn bị đâm - Ảnh: Báo Công an nhân dân Cục CSGT cho biết, trước đó, vào tối 15/5/2023 đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1954; trú tại tổ 8, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn) chạy xe máy mang BKS: 97B1 - 003.57 ngang qua địa phận 159 Quốc lộ 3 (đường Chiến thắng Phủ Thông) thuộc phường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). Nhận thấy đối tượng có biểu hiện say rượu, Thiếu tá Ma Văn Tâm làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã cho xe dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, tổ công tác xác định Nguyễn Văn Minh vi phạm ở mức “khủng” 0,943miligam/lít khí thở. Tổ công tác sau đó đã thông báo cho đối tượng Minh biết hành vi vi phạm quy định về TTATGT khi điều khiển phương tiện mà có sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, Minh không hợp tác, tỏ thái độ bực tức bỏ đi khỏi chốt làm việc. Khoảng 10 phút sau, tên này quay trở lại chốt CSGT và bất ngờ rút dao nhọn (loại gọt hoa quả, dài khoảng 18cm, rộng 2,5cm) đâm vào mạng sườn trái của Thiếu tá Dương Xuân Kiệm gây thương tích nặng.

Cận cảnh lực lượng chức năng khống chế đối tượng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Theo thông tin từ báo Sức khỏe và đời sống, lực lượng CSGT ngay lập tức khống chế, tước hung khí của đối tượng đồng thời đưa Thiếu tá Kiệm đến Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn cấp cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Kạn đã đến hiện trường thu thập chứng cứ và tài liệu liên quan để điều tra và truy tố trách nhiệm hình sự đối với đối tượng Minh. Tại Công an TP Bắc Kạn đối tượng đã khai nhận do bực tức vì bị Tổ công tác dừng xe kiểm tra nồng độ cồn nên đã đi mua 2 con dao nhọn và quay lại để trả thù. Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Minh âm tính với chất ma túy. Hiện nay, đồng chí Thiếu tá Dương Xuân Kiệm đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên với chẩn đoán ban đầu là xuất huyết ổ bụng.

Phát hiện hàng trăm học sinh mang hung khí, chất gây nghiện tới trường Ngày 15/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt kiểm tra hơn 630 trường học các cấp trên địa bàn phát hiện nhiều học sinh tàng trữ cần sa, "cỏ Mỹ" và dao, côn nhị khúc đi học.

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