Phát hiện hàng trăm học sinh mang hung khí, chất gây nghiện tới trường

Đời sống 16/05/2023 09:51

Ngày 15/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt kiểm tra hơn 630 trường học các cấp trên địa bàn phát hiện nhiều học sinh tàng trữ cần sa, "cỏ Mỹ" và dao, côn nhị khúc đi học.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 12/5, hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ công an các cấp đã đồng loạt kiểm tra học sinh học tại 631 trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên (khoảng 167.000 học sinh); và 773 hàng quán bán các loại hàng hóa trước cổng trường trên địa bàn toàn tỉnh.

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Lực lượng công an kiểm tra từng lớp học - Ảnh: Báo Thanh niên

Lực lượng công an đã phát hiện hàng trăm học sinh đang tàng trữ 152 dao (dao gọt hoa quả, dao tự chế, dao găm, dao bấm, dao bầu), kéo các loại; 27 côn nhị khúc, gậy ba khúc, tuýp sắt, gậy gỗ; 24 súng bắn đạn nhựa, bình xịt hơi cay, dùi cui điện tự chế; 23 kìm, cờ lê, tua vít, búa; 91 máy hút thuốc lá điện tử; 16 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử.

Phát hiện hàng trăm học sinh mang hung khí, chất gây nghiện tới trường - Ảnh 2
Nhiều học sinh mang theo hung khí và vật dụng nguy hiểm đi học đã bị thu giữ - Ảnh: Báo Thanh niên

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu hơn 100 thiết bị sử dụng chất kích thích tương tự thuốc lá điện tử. Một số học sinh còn tàng trữ cỏ Mỹ và cần sa khi tới trường. Gần 400 học sinh điều khiển xe máy trên 50 phân khối dù chưa có giấy phép lái xe.

Đồng thời, lực lượng công an còn phát hiện có 2 học sinh tàng trữ "cỏ Mỹ" và cần sa.

Phát hiện hàng trăm học sinh mang hung khí, chất gây nghiện tới trường - Ảnh 3
Cảnh sát phát hiện nhiều học sinh mang chất kích thích như cần sa, cỏ Mỹ khi đi học - Ảnh: VnExpress

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng lập biên bản tịch thu những vật dụng vi phạm, đồng thời phối hợp với công an các địa phương, nhà trường và gia đình để đưa ra hướng xử lý, qua đó tuyên truyền, răn đe học sinh không vi phạm.

Đối với các hàng quán bán trước cổng trường, trong 773 cửa hàng qua kiểm tra thì có 79 cửa hàng kinh doanh, buôn bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo nguồn tin từ VnExpress, thời gian gần đây, tình trạng bạo lực học đường, học sinh mua bán sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất gây nghiện, các chất kích thích khác hay học sinh chưa đủ 18 tuổi điều khiển xe máy trên 50 phân khối vi phạm luật giao thông đường bộ gây tình mất an ninh trật tự. Học sinh đánh nhau hội đồng, làm nhục bạn học, học sinh hành hung giáo viên không còn là hiện tượng cá biệt, gây bức xúc.

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