Theo thông tin Báo Lào Cai, ngày 7/4, em Đ.V.T. (học sinh lớp 10 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên tỉnh) cùng nhóm bạn đang chơi tại Công viên Nhạc Sơn thì gặp nam sinh tên Đ.T.D. (học sinh lớp 8 Trường THCS Hoàng Hoa Thám) điều khiển xe đạp điện ngang qua. Sau đó, Đ.V.T. cùng bạn chặn xe của Đ.T.D và đánh vào lưng của em này.

Đến ngày 8/4, Đ.T.D. và L.N.Đ (học sinh lớp 9 Trường THCS Hoàng Hoa Thám) và một số bạn khác cùng trường rủ thêm B.M.H (học sinh Trường THCS Ngô Văn Sở) hẹn nhóm của em Đ.V.T. đến Đài tưởng niệm thành phố Lào Cai (đối diện phố đi bộ) với mục đích ban đầu là để yêu cầu Đ.V.T. phải xin lỗi trực tiếp Đ.T.D.

Sau khi đến nơi, trước sự reo hò, cổ vũ của một số học sinh và một vài thanh niên hiếu kỳ, em Đ.T.D đã xông vào đánh liên tục vào đầu, vào mặt và đạp vào người Đ.V.T để yêu cầu xin lỗi. Dù vậy, Đ.V.T không phản ứng mà bỏ đi. Khi xuống phía dưới chân tượng đài, thì bất ngờ bị L.N.Đ tiếp tục chặn đường và cầm mũ bảo hiểm đánh.

Các bạn đi cùng thấy Đ.V.T bị chảy máu ở đầu và ở mồm nên đã thông báo với gia đình đến để đưa T đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị vết thương.

Sau đó, nhóm của Đ.T.D. cùng L.N.Đ và B.M.H đi uống nước. Lúc này, B.M.H (Trường THCS Ngô Văn Sở) có chuyển video clip quay cảnh Đ.T.D và L.N.Đ đánh Đ.V.T cho một học sinh khác tên P.P (Trường THCS Ngô Văn Sở) để đưa lên mạng xã hội.

Clip được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận, khiến nhiều phụ huynh và dư luận bức xúc, lên án trước hành vi đánh bạn của Đ.T.D và L.N.Đ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Cốc Lếu đã vào cuộc xác minh vụ việc, đồng thời mời các học sinh và phụ huynh, đại diện các nhà trường đến làm việc để làm rõ danh tính và hành vi vi phạm của từng em trong vụ đánh em Đ.V.T. Tại buổi làm việc, các học sinh tham gia đã thừa nhận hành vi của mình và có bản tường trình dưới sự giám hộ của các phụ huynh, cũng như các giáo viên chủ nhiệm.

Thầy giáo Đàm Đình Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên tỉnh cho biết: Ngay trong ngày 9/4, đại diện nhà trường đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm và động viên em Đ.V.T. Sau hai ngày nằm viện điều trị, sức khỏe của em Đ.V.T đã ổn định và có thể đi học bình thường.

Chiều 17/4, cô giáo Tống Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám cho biết: Dù sự việc xảy ra vào ngày nghỉ, lại ở bên ngoài nhà trường nhưng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của học sinh, phụ huynh và giáo viên. Nếu trường hợp của học sinh Đ.T.D, sau khi xảy ra mâu thuẫn biết kiềm chế và nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ hoặc giáo viên chủ nhiệm, thì sự việc sẽ được xử lý rất dễ dàng. Ngày 14/4, nhà trường đã thành lập Hội đồng kỷ luật để họp kiểm điểm và đã đưa ra hình thức kỷ luật đối với các em học sinh vi phạm.

Giám hiệu Trường THCS Hoàng Hoa Thám trao đổi nội dung vụ việc - Ảnh: Báo Lào Cai

Theo nhà trường, nguyên nhân là do sự thay đổi về tâm, sinh lý lứa tuổi nên các em luôn muốn khẳng định mình, khó kiềm chế khi có kích động từ bên ngoài và có những hành vi thiếu kiểm soát bản thân. Cùng với đó, việc quay clip cảnh đánh nhau rồi phát tán trên mạng xã hội cũng là hành vi đáng bị lên án. Bởi nó cũng là nguyên nhân khiến vấn nạn bạo lực học đường lây lan, do nhiều học sinh sau khi xem những clip có nội dung xấu đã học và làm theo.

Hạn chế các vụ bạo lực học đường, các cơ sở giáo dục cần thường xuyên tổ chức tư vấn tâm lý cho học sinh. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc quản lý, giáo dục; hướng dẫn học sinh các kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, nhất là các kỹ năng xử lý tình huống khi bị bạo hành.

Trước đó, báo Pháp luật thông tin, ngày 17/4, mạng xã hội xôn xao clip quay cảnh một nữ sinh mặc đồ đồng phục Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An) bị các cô gái dồn đến chân tường rồi lăng mạ với lời lẽ tục tĩu đồng thời, hai cô gái liên tiếp dùng tay, chân tấn công vào người nữ sinh và yêu cầu “có thả tay ra không tau giết mi đây…”. Hiện Ban Giám hiệu Trường THPT Lê Viết Thuật đã đề nghị công an vào cuộc làm rõ để bảo vệ nữ sinh của trường, nạn nhân trong clip.