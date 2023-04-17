Khởi tố, tạm giam hiệu trưởng có hành vi dâm ô 2 học sinh lớp 9

Đời sống 17/04/2023 12:07

Ngày 17/4, Công an huyện Kim Bôi cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam ông Bạch Công T - Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Bình Sơn để điều tra về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”

Theo thông tin Sức khỏe & Đời sống, ngày 7/4, Công an xã Bình Sơn tiếp nhận tin báo vụ việc cháu T.T.H.N (SN 2008) và cháu P.T.T (SN 2008) là học sinh của 2 lớp 9 Trường TH&THCS xã Bình Sơn bị ông Bạch Công T (SN 1971, Hiệu trưởng nhà trường) có hành vi dâm ô.

Khởi tố, tạm giam hiệu trưởng có hành vi dâm ô 2 học sinh lớp 9 - Ảnh 1

Bắt tạm giam Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Bình Sơn có hành vi dâm ô học sinh -

Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Lực lượng chức năng cho biết, các cháu tố cáo trong quá trình học tập tại trường đã bị ông Bạch Công T gọi lên phòng làm việc.

Nguồn tin từ Lao động cho biết thêm, tại cơ quan CA, ông T có hỏi về chuyện tình dục cùng những lời nói khiếm nhã và hành vi không đúng mực, dùng tay sàm sỡ, sờ vào bộ phận nhạy cảm trên thân thể các cháu ngay trong phòng làm việc. Sau khi sự việc xảy ra, các cháu đã báo cáo với gia đình và nhà trường.

Khởi tố, tạm giam hiệu trưởng có hành vi dâm ô 2 học sinh lớp 9 - Ảnh 2
Ông T có hành vi dâm ô ngay trong phòng làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, ông T cũng đã đến nhà các cháu N và P để gặp gỡ, xin lỗi các nữ sinh cùng gia đình. Đồng thời, thừa nhận hành vi sai trái, thiếu chuẩn mực và nhận trách nhiệm của bản thân trước pháp luật.

Vụ việc đang được Công an huyện Kim Bôi tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

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Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can T.H.Đ (55 tuổi, trú phường Mỹ Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm) về tội danh "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

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