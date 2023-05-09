Do mâu thuẫn với nhau, nam sinh lớp 11 đã bị một nam sinh lớp 12 khác đâm tử vong trên đường đi học về.
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Theo thông tin từ Báo Dân trí, nạn nhân là em Đ.H.A.P., học sinh lớp 11B6, trường THPT An Phúc (Nam Định). Ông Bùi Văn Đạt l- Hiệu trưởng Trường THPT An Phúc cũng khẳng định em P. ở trường là một học sinh ngoan, chấp hành tốt nội quy của trường và không có biểu hiện bất thường.
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo Trường THPT An Phúc đã đến gia đình em P. để thăm hỏi, lãnh đạo trường cũng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo thông tin từ VietNamNet, cụ thể vụ việc vào chiều 8/5 sau khi kết thúc giờ học vào khoảng 16h55, học sinh Đ.H.A.P đã ngồi nhờ xe em T.V.S (cùng lớp) về đến ngã 3 xã Hải Phong (đường rẽ sang xã Hải An) thì chuyển sang đi nhờ xe một thanh niên khác (cơ quan Công an đang điều tra về danh tính) đi về hướng xã Hải An.
Khi đi đến đoạn giáp giữa xã Hài Phong và Hải An thì em P. bị đâm, người dân đã mau chóng đưa em đến Trạm Y tế xã để cấp cứu. Nhà trường cũng đã hỗ trợ với bác sĩ để đưa em đến Bệnh viên Hải hậu. Tuy nhiên do vết thương quá sâu, khoảng 18h25 cùng ngày, em Đ.H.A.P đã không qua khỏi.
Đại diện công an huyện Hải Hậu cho biết, người đâm được xác định là một nam sinh lớp 12. Vụ án đang được phòng hình sự Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra làm rõ.