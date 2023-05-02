Cận cảnh giải cứu cụ bà thoát khỏi đám cháy lớn trong căn nhà 2 tầng ở TP.HCM

Đời sống 02/05/2023 21:35

Sau tiếng nổ lớn, căn nhà 2 tầng ở trên địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM bốc cháy dữ dôi, khiến hàng xóm náo loạn.

Theo thông tin từ Zing News, khoảng 19h45 ngày 2/5, nhiều người sống trong hẻm 68 đường TL19, phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM, nghe tiếng nổ lớn.

Cận cảnh giải cứu cụ bà thoát khỏi đám cháy lớn trong căn nhà 2 tầng ở TP.HCM - Ảnh 1
Vụ cháy xảy ra trên đường Thạnh Lộc 19, quận 12, TP.HCM - Ảnh: Zing News

Ngay lúc này, họ thấy tầng 2 của một căn nhà bốc cháy ngùn ngụt. Người dân dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ xông vào khống chế đám cháy và cứu được cụ bà khoảng 80 tuổi thoát ra ngoài.

Cận cảnh giải cứu cụ bà thoát khỏi đám cháy lớn trong căn nhà 2 tầng ở TP.HCM - Ảnh 2
Lửa bao trùm lầu 2 của căn nhà - Ảnh: Báo Tiền phong

Sau khi nhận thông báo, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 12 đã đến hiện trường dập lửa. Ghi nhận, hệ thống điện tại khu vực bị ngắt tạm thời để lực lượng chức năng chữa cháy. Đến hơn 20h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Cận cảnh giải cứu cụ bà thoát khỏi đám cháy lớn trong căn nhà 2 tầng ở TP.HCM - Ảnh 3

Lực lượng tại chỗ sau đó tìm cách dập lửa, đưa cụ bà 80 tuổi bên trong thoát ra ngoài -

Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo nguồn tin từ báo Tiền phong, hiện tại, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.

Cận cảnh giải cứu cụ bà thoát khỏi đám cháy lớn trong căn nhà 2 tầng ở TP.HCM - Ảnh 4
Khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn - Ảnh: Báo Tiền phong

Nguyên nhân ban đầu, cảnh sát nghi ngờ là do chập điện. Vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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