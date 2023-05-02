Cận cảnh giải cứu cụ bà thoát khỏi đám cháy lớn trong căn nhà 2 tầng ở TP.HCM

Sau tiếng nổ lớn, căn nhà 2 tầng ở trên địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM bốc cháy dữ dôi, khiến hàng xóm náo loạn.
- Nóng: Cứu hai vợ chồng kẹt trong đám cháy ở TP.HCM
- Hiện trường vụ cháy chung cư ở quận 10: Huy động 13 xe chữa cháy, khẩn cấp sơ tán hàng trăm người dân
Theo thông tin từ Zing News, khoảng 19h45 ngày 2/5, nhiều người sống trong hẻm 68 đường TL19, phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM, nghe tiếng nổ lớn.
Ngay lúc này, họ thấy tầng 2 của một căn nhà bốc cháy ngùn ngụt. Người dân dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ xông vào khống chế đám cháy và cứu được cụ bà khoảng 80 tuổi thoát ra ngoài.
Sau khi nhận thông báo, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 12 đã đến hiện trường dập lửa. Ghi nhận, hệ thống điện tại khu vực bị ngắt tạm thời để lực lượng chức năng chữa cháy. Đến hơn 20h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Theo nguồn tin từ báo Tiền phong, hiện tại, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.
Nguyên nhân ban đầu, cảnh sát nghi ngờ là do chập điện. Vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.