Nóng: Cứu hai vợ chồng kẹt trong đám cháy ở TP.HCM

Tin nóng 30/04/2023 22:24

Hỏa hoạn tại căn nhà trên đường An Bình, quận 5 (TP.HCM), 2 vợ chồng kẹt bên trong đã được cảnh sát giải cứu.

Theo thông tin từ Zing cho hay, khoảng 18h30 ngày 30/4, lửa bùng lên tại lầu 1, căn nhà ở số 199 An Bình, phường 7, quận 5, TP.HCM. Phần trước căn nhà là cơ sở kinh doanh thuốc tây.

Phát hiện cháy, người dân địa phương hô hoán dập lửa nhưng bất thành. Lúc này, ông Nguyễn Thanh Hà (81 tuổi) và vợ là bà Trần Thị Thanh Quế (73 tuổi), kẹt bên trong căn nhà, hô hoán kêu cứu.

Nóng: Cứu hai vợ chồng kẹt trong đám cháy ở TP.HCM - Ảnh 1

Cảnh sát đến hiện trường dập lửa. Ảnh: Zing

 

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 5, Phòng PC07 đã điều 8 xe cứu hỏa cùng 45 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cũng theo Báo Dân Việt, công an phá cửa, đưa 2 vợ chồng mắc kẹt bên trong căn nhà thoát ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Đến gần 20h, hiện trường cơ bản được dọn dẹp.

Cảnh sát phá cửa, đưa hai vợ chồng ông Hà thoát ra ngoài an toàn.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng quận 5 đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cơ quan chức năng quận 5 đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

 

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