Đà Nẵng: Người dân bàng hoàng nghe tin hai cháu bé sinh đôi 2 tuổi không còn thở tại nhà riêng, người mẹ trầm cảm

Trong nhà lúc này chỉ có ông Lâm. Cha của 2 cháu tên Huỳnh Tấn Thương hiện đang đi làm ở tỉnh Quảng Ngãi, còn người mẹ bỏ đi đâu ko rõ, có để lại bức thư đánh máy trên bàn phòng khách.

Theo VTC ,vào khoảng 16h40 ngày 5/4, ông Huỳnh Công Lâm (67 tuổi), hộ khẩu thường trú tại xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, hiện trú tại thôn Quan Nam 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vào nhà phát hiện 2 cháu nội nằm trên giường bất động, qua kiểm tra đã tử vong. Đây là 2 cháu nội của ông, sinh đôi, cùng 2 tuổi.

Được biết, người mẹ tên Tưởng Thị Mười (41 tuổi) bị trầm cảm sau sinh, đã từng đi bệnh viện tâm thần. Trước khi bỏ đi, người mẹ để lại bức thư tuyệt mệnh trên bàn.

Ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, huyện đã chỉ đạo lực lượng công an bảo vệ hiện trường, nắm tình hình. Đến tối nay, việc khám nghiệm tử thi đã xong. Được biết, người mẹ còn dẫn theo cậu con trai đi đâu chưa rõ.

Người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: Tuổi Trẻ

"Hiện nay xã cũng đang phối hợp với công an khám nghiệm tử thi xong, mai là mai táng. Đang tìm người mẹ và cậu con trai có thông tin là đưa về Quảng Nam. Mẹ thì trầm cảm, có bức thư để lại. Còn xã thì đã cử người đến động viên và hỗ trợ rồi", ông Phan Văn Tôn nói./. Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h40 chiều cùng ngày, ông H.C.L. (68 tuổi, quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) phát hiện hai cháu nội sinh đôi 2 tuổi là H.T.H.A. và H.T.Th.A. nằm bất động trên giường.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, bà M. nghi là bị trầm cảm sau sinh và đã từng đi bệnh viện để điều trị.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng đang phối hợp tìm kiếm bà M., đồng thời động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho hai cháu bé.