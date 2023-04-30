Đối tượng đã bị cơ quan CSĐT bắt giữ, điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin từ Báo Người Đưa Tin, tối 30/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ Trương Văn Đ. (38 tuổi; ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 29/4, bà N.H.Q. (45 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời) trên đường đi mời đám cưới có gặp và trò chuyện với Đấu.

Phát hiện người phụ nữ trên có mang nhiều trang sức nên Đấu nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng lúc bà Q. di chuyển trên đoạn đường vắng, Đấu đã bóp và siết cổ nạn nhân cho đến khi tử vong.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà Q. Ảnh: Người Đưa Tin

Sau đó, Đấu mang thi thể bà Q. giấu vào trong bụi sậy bên đường. Sau đó, đối tượng lấy đi một số trang sức nạn nhân đang đeo trên người để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Thông tin từ Báo CAND lúc 10h ngày 29/4, chị N.H.Q. (SN 1978, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) đến nhà của ông N.M.T. (SN 1963, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) để dự đám giỗ.

Đến 15h cùng ngày, chị Q. rời khỏi nhà của ông T. để đi mời tiệc cưới. Khoảng 2 tiếng sau, gia đình chị Q. gọi điện thoại cho chị nhưng không liên lạc được.

Sau đó, một phụ nữ tự xưng là vợ của T.V.Đ (SN 1985, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời) gọi điện báo cho gia đình ông T. với nội dung: “Đ. đã bóp cổ, giết chết chị Q. để cướp vàng trên người, sau đó vứt xác vào bãi sậy”.

Vụ án khiến nhiều người ám ảnh. Ảnh minh họa: Dân Trí

Nghe vậy, gia đình ông T. tổ chức tìm kiếm, phát hiện thi thể chị Q. trong bãi sậy, trên người không còn trang sức, liền trình cơ quan Công an.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ.

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