Theo thông tin từ PLO, ngày 30-4, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bến Tre tống đạt quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Trần Minh Thu (45 tuổi, ngụ ấp Phước Thạnh, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri, Bến Tre) để điều tra về hành vi Giết người.

Bực tức, Thu lấy đoạn kim loại mũi nhọn, dài khoảng 20cm trong nhà đâm 1 nhát vào ngực của ông Minh, khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Ông Minh được đưa đến Bệnh viện khu vực huyện Ba Tri cấp cứu nhưng sau đó tử vong.

Biết ông Minh đã tử vong, Trần Minh Thu đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet thời gian gần đây, những vụ việc thương tâm này liên tiếp xảy ra. Ngày 24/4, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Thoảng (SN 1993, trú xã Thành Long, huyện Thạch Thành), về tội “giết người”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 19/4, Thoảng đến nhà anh ruột là Bùi Văn C. (SN 1983), trú thôn Thành Công, xã Thành Long, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) để uống rượu với một số người.

Trong lúc uống rượu giữa Thoảng và anh C. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau khi cuộc rượu kết thúc lúc 17h, Thoảng về nhà (cách 100m), lấy con dao tự chế bằng kim loại quay lại nhà anh C. Khi thấy anh C. đang nằm trên võng trước nhà, Thoảng dùng dao cứa mạnh vào vùng cổ bên trái của anh C.

Phát hiện sự việc, mọi người đưa anh C. đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng anh C. tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án và biết anh C. tử vong nên Thoảng đã đến công an đầu thú.