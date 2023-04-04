Đồng Nai: Tá hỏa phát hiện 2 thi thể trên hồ Trị An khi đi đánh cá

Tin nóng 04/04/2023 14:47

Trong quá trình đi đánh cá, người dân phát hiện thi thể nên đã báo ngay cho lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Theo VietNamNet, ngày 4/4, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước ở hồ Trị An khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh V.Q.T (SN 1987) và ông P.V.H (SN 1978) cùng ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h40 ngày 3/4, trong lúc đi đánh cá ở lòng hồ Trị An, người dân phát hiện thi thể của một người đàn ông nên trình báo chính quyền địa phương.

Qua xác minh, nạn nhân là anh V.Q.T. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân là đuối nước.

Đồng Nai: Tá hỏa phát hiện 2 thi thể trên hồ Trị An khi đi đánh cá - Ảnh 1

Qua xác minh, nạn nhân là anh V.Q.T. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân là đuối nước. Ảnh: VietNamNet

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 túi đồ câu cá, 1 xe máy. Khi liên lạc với người nhà nạn nhân thì được biết anh T. có rủ thêm người bạn khác cùng đi câu nên đã triển khai lực lượng tìm kiếm người còn lại nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Đội PCCC&CNCH khu vực Trảng Bom (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai) điều động 1 xe chỉ huy, 4 chiến sĩ cùng phương tiện cứu nạn cứu hộ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Cũng theo Báo Dân Việt, đến sáng 4/4, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm kiếm được nạn nhân còn lại là ông Phan Văn H. (SN 1978, ngụ huyện Trảng Bom).

Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, thi thể 2 nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Những người có mặt cho biết, 2 nạn nhân tử vong có thể do trượt chân trong lúc đi câu cá dẫn đến gặp nạn. Nhưng do khu vực này vắng vẻ, ít người qua lại nên không có ai phát hiện, ứng cứu.

Đồng Nai: Tá hỏa phát hiện 2 thi thể trên hồ Trị An khi đi đánh cá - Ảnh 2

Hiện trường vụ phát hiện anh T. đuối nước tử vong. Ảnh: Dân Việt

Được biết, mới đây, vào ngày 2/4, cũng tại Hồ Trị An thuộc xã Mã Đà có 1 nam thanh niên bị đuối nước tử vong. Nạn nhân tử vong là anh Đ.B.T. (19 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Nhân chứng kể lại vào tối 1/4, anh Đ.B.T. cùng 3 người bạn rủ nhau đến khu vực bãi bồi của lòng hồ Trị An (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) cắm trại và chơi qua đêm. Tại đây, cả nhóm cùng vui chơi, ăn uống nghỉ ngơi và dự kiến đến chiều tối 2/4 sẽ về.

Tuy nhiên đến trưa 2/4, do trời nắng nóng, khó chịu nên anh T. nói chuyện với bạn báo sẽ xuống tắm. Không có ai đi cùng xuống hồ nên chỉ mình anh T. xuống tắm, còn bạn ngồi cách khu vực anh T. tắm khoảng 100 mét. Chờ mãi không thấy anh T. quay trở lại bờ, nhóm bạn có đi tìm nhưng bất thành nên đã báo tin cho chính quyền địa phương nhờ ứng cứu.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân, đến gần 14 giờ cùng ngày, thi thể anh T. được tìm thấy và đưa vào bờ.

 

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