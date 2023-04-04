Phát hiện u não sau khi bị đau đầu, chóng mặt, đi lại mất thăng bằng

Sức khỏe 04/04/2023 14:06

Trước khi vào viện, người đàn ông có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, đi lại mất thăng bằng, đến khi đi khám mới phát hiện u não.

Thông tin từ Báo Pháp Luật cho hay, các bác sỹ đã phát hiện bệnh nhân có u tiểu não bên trái kích thước 3x2cm. Bệnh nhân ngay sau đó được hội chẩn và chuyển về khoa Phẫu thuật Thần kinh – Lồng ngực điều trị.

Theo Ths.Bs. Lê Ngọc Biển, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh -Lồng ngực (BV Đa khoa tỉnh Thanh Hoá), “đây là ca bệnh khó bởi khối u nằm ở vị trí sâu, phức tạp, đã xâm lấn vào thân não, gần với xoang ngang. Thêm vào đó, khi nhập viện, bệnh nhân đã bị phù não, chèn ép thần kinh và chèn ép thân não, không thể đi lại được. Nếu phẫu thuật theo phương pháp mổ hở với đường mổ lớn để lấy khối u thì bệnh nhân có khả năng phải chịu di chứng nặng nề như liệt chân, liệt tay và đối mặt với nhiều nguy cơ tai biến. Vì vậy, sau khi hội chẩn chúng tôi đã quyết định tiến hành phẫu thuật u tiểu cầu não cho bệnh nhân bằng kính vi phẫu.”

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Phẫu thuật u tiểu cầu não cho bệnh nhân bằng kính vi phẫu. Ảnh: Báo Pháp Luật

Ths.Bs Lê Ngọc Biển cho biết thêm, để đảm bảo an toàn người bệnh và hiệu quả điều trị tốt nhất, trước phẫu thuật, bệnh nhân được chỉ định điều trị nội khoa chống phù não sau đó mới tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u não.

Sau 3 giờ tiến hành ca phẫu thuật, Ê-kíp các bác sỹ đã cắt bỏ và gỡ dính thành công hoàn toàn khối u ăn sâu vào các cấu trúc mạch máu thần kinh quan trọng như dây thần kinh sọ số V, VI, VII, VIII, động mạch não sau, động mạch tiểu não trên, hạn chế tối đa tổn thương não trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống cho hay, theo đánh giá của ThS.BS Lê Ngọc Biển, công nghệ kính vi phẫu trong phẫu thuật sọ não mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân như đường mổ nhỏ khoảng 4cm (trong khi phương pháp mổ hở với đường mổ lớn có thể hơn 10cm), ít ảnh hưởng đến thần kinh, vận động của bệnh nhân, ít tổn thương mô lành, ít mất máu, lấy các hết mô bệnh, thời gian mổ khoảng 2-3 tiếng, thời gian hậu phẫu ngắn và hồi phục sức khỏe nhanh. Ngay sau mổ, bệnh nhân có thể đi lại, ăn uống bình thường.

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Đối với những trường hợp khối u tiểu não có kích thước lớn, nếu không được can thiệp điều trị kịp thời, khối u sẽ ngày càng to. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

 

Đây là một kỹ thuật rất khó, do vậy việc phẫu thuật thành công khối u sọ não bằng kính vi phẫu vẫn là một thách thức đối với bác sĩ chuyên ngành Ngoại Thần kinh vì nhiều lý do như phẫu trường chật hẹp, đường tiếp cận u khó khăn và não là nơi có nhiều cấu trúc mạch máu thần kinh rất quan trọng, nếu kỹ thuật của các phẫu thuật viên không tốt, tỉ lệ tử vong trong khi mổ rất cao.

Bên cạnh đó, để thực hiện được phẫu thuật này, bệnh viện cũng cần đầu tư các trang thiết bị, phương tiện chẩn đoán hiện đại và đội ngũ nhân lực được đào tạo bài chuyên sâu.

Theo ThS.BS Lê Ngọc Biển, u tiểu não đa phần không thể phòng tránh được. Thậm chí, khi khối u xuất hiện bệnh nhân gần như không hề hay biết với các triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh khác và khá mơ hồ như đau đầu, ù tai, tầm nhìn thay đổi, chóng mặt…

Đối với những trường hợp khối u tiểu não có kích thước lớn, nếu không được can thiệp điều trị kịp thời, khối u sẽ ngày càng to. Bệnh nhân không chỉ đau đầu, nuốt sặc, yếu liệt tăng dần, mà thậm chí sẽ có nguy cơ đi vào hôn mê và tử vong bất cứ lúc nào.

Chính vì vậy, ThS.BS Lê Ngọc Biển khuyến cáo, khi có các triệu chứng bất thường như trên người dân nên đến các cơ sở y tế được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại để nhanh chóng phát hiện và chữa trị kịp thời. Đồng thời, mỗi người dân nên có thói quen thăm khám sức khoẻ định kỳ để tầm soát và sớm phát hiện các bệnh lý, đảm bảo sức khoẻ cho bản thân và gia đình.

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