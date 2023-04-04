Hai loại bệnh truyền nhiễm đang tấn công nhiều trẻ em ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc: Chuyên gia khuyến cáo cách điều trị

Sức khỏe 04/04/2023 12:12

Hai loại bệnh này có chiều hướng gia tăng, ghi nhận nhiều ca bệnh ở trẻ em, đồng thời cả người lớn.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 24 đến 31/3), thành phố ghi nhận 166 ca mắc thủy đậu (tăng gần gấp đôi so với tuần trước).Cộng dồn từ đầu năm 2023 cho đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 800 ca mắc thủy đậu (cùng kỳ năm 2022 chỉ có 11 ca), chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Cơ quan CDC Hà Nội dự báo, thời tiết giao mùa như hiện nay, bệnh thủy đậu thường có xu hướng gia tăng.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế TP Bắc Kạn, ca mắc thuỷ đậu đầu tiên được ghi nhận vào ngày 9/3, đến ngày 24/3, số bệnh nhân đã tăng lên 15 trường hợp. Tính đến ngày 29/3, con số này là 21 ca.

Hai loại bệnh truyền nhiễm đang tấn công nhiều trẻ em ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc: Chuyên gia khuyến cáo cách điều trị - Ảnh 1
Các loại bệnh do virus xâm nhập cơ thể. Ảnh: Internet

Ngoài ra, tuần qua cũng ghi nhận 4 ổ dịch tay chân miệng ở trường mầm non, trong đó 1 ổ dịch tại huyện Thạch Thất với 10 ca bệnh; 2 ổ dịch tại quận Hoàng Mai (mỗi ổ 2 ca); 1 ổ dịch tại huyện Đan Phượng với 2 ca.

** Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thanh Thùy, Trưởng khoa điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết người dân thường tự mua các thuốc Castellani (màu đỏ) hoặc xanh Methylene (có màu xanh) về bôi lên các nốt thủy đậu.

Castellani được chỉ định ưu tiên với nấm bẹn và viêm kẽ do Candida, đặc biệt trên đối tượng sử dụng corticoid lâu dài. Tuy nhiên, chỉ định này chủ yếu bôi ở diện nhỏ. Xanh Methylene chỉ có một thành phần duy nhất, tương đối an toàn.

Hai loại bệnh truyền nhiễm đang tấn công nhiều trẻ em ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc: Chuyên gia khuyến cáo cách điều trị - Ảnh 2
Thuốc xanh bôi lên các vết thủy đậu. Ảnh: Internet

Theo bác sĩ Thùy, chưa có bằng chứng rõ ràng về tác dụng diệt khuẩn của các thuốc này trên da. "Castellani khi sử dụng diện rộng có thể hấp thu toàn thân và gây độc, nhất là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ", vị bác sĩ cho biết.

Vì vậy, chuyên gia khuyên mọi người chỉ cần dùng các thuốc bôi mỡ hoặc cream kháng sinh tại chỗ nếu có bội nhiễm. Khi bội nhiễm toàn thân, cần dùng kháng sinh đường uống.

Với thủy đậu, bệnh nhân cần tắm, vệ sinh sạch sẽ để tránh nhiễm trùng trên da, giảm ngứa; Hạn chế gãi, chà xát để tránh lây lan và để lại sẹo; bôi thuốc kháng sinh ngày 2 lần để tránh bội nhiễm.

Khi tổn thương lên vẩy, tránh cậy vảy sớm dễ để lại sẹo lõm, có thể bôi thêm dưỡng ẩm, các kem làm lành sẹo để hồi phục nhanh hơn.

** Hiện nay, bệnh tay chân miệng hiện chưa có vắc xin phòng bệnh. Để chủ động phòng chống, Sở y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần chủ động thực hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh.

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày (cả người lớn và trẻ em), đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn/cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ.

Hai loại bệnh truyền nhiễm đang tấn công nhiều trẻ em ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc: Chuyên gia khuyến cáo cách điều trị - Ảnh 3
Trẻ có nguy cơ mắc bệnh tay chân miệng cao. Ảnh: Internet

- Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống: ăn chín, uống chín; vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng (tốt nhất là ngâm tráng nước sôi); đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày; không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi; không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng.

-Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

-Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.

- Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân và các chất thải của bệnh nhân phải được thu gom và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.

- Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất.

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Từ khóa:   bệnh thủy đậu bệnh tay chân miệng bệnh truyền nhiễm

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