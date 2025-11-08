Thấy con gái ngã xuống đường ray, người cha đã nhảy xuống và dùng thân che chắn cho con và cái kết

Một sự việc cảm động với kết thúc có hậu đã xảy ra tại nhà ga xe lửa ở Ai Cập. Một bé gái vô tình ngã xuống đường ray vài giây trước khi tàu hỏa chạy qua và cha em, không chút do dự, đã nhảy xuống và dùng thân che chắn cho con.

