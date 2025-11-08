10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp hốt trọn tinh tú trời ban, cuộc sống phất cờ lên hương, tin vui tới tấp, Tài Lộc chật nhà

Tâm linh - Tử vi 08/11/2025 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hốt trọn tinh tú trời ban, cuộc sống phất cờ lên hương, tin vui tới tấp, Tài Lộc chật nhà trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, cát tinh Thiên Ấn sẽ giúp người tuổi Sửu thể hiện được bản lĩnh và sự trách nhiệm trong mọi việc. Đây là ngày mà bạn có cơ hội tạo ấn tượng mạnh mẽ với cấp trên và đồng nghiệp, từ đó mở ra con đường thăng tiến. 

10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp hốt trọn tinh tú trời ban, cuộc sống phất cờ lên hương, tin vui tới tấp, Tài Lộc chật nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài vận của người tuổi Sửu vô cùng hanh thông. Các hạng mục đầu tư, kinh doanh đều gặp may mắn, mang lại lợi nhuận đáng kể. Đây là thời điểm vàng để bạn mở rộng các kế hoạch đầu tư, mạnh dạn thử sức với những lĩnh vực mới. Tuy nhiên, đừng vì thế mà chủ quan, hãy luôn nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Con giáp tuổi Thân 

10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, Thiên Tài giúp sức cộng thêm trí thông minh sắc sảo, khả năng ứng biến linh hoạt cũng như tài quản lý tài chính xuất sắc, con giáp tuổi Thân sẽ là một trong những con giáp có cuộc sống thịnh vượng nhất trong năm nay.

10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp hốt trọn tinh tú trời ban, cuộc sống phất cờ lên hương, tin vui tới tấp, Tài Lộc chật nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh khá vô tư, vui vẻ khi đi giúp đỡ những người khác, sự nhiệt tình của bạn sẽ được một số người ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó có những người không như thế, họ sẵn sàng phủ định công sức của bạn, nhưng đừng vì thế mà tức giận cho rằng sẽ không bao giờ giúp người khác nữa.

Con giáp tuổi Mùi 

10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, dưới sự che chở của Chính Ấn, người tuổi Mùi phát huy được năng lực cá nhân và tạo được bước đột phá trong lĩnh vực mới, mọi người đánh giá rất cao về khả năng xoay sở của bạn. Cũng nhờ vào khả năng ứng biến linh hoạt và thích nghi nhanh của mình nên con giáp này không gặp phải nhiều khó khăn. 

10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp hốt trọn tinh tú trời ban, cuộc sống phất cờ lên hương, tin vui tới tấp, Tài Lộc chật nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, ngũ hành tương xung khiến chuyện tình cảm của bạn bị ảnh hưởng tiêu cực. Tình cảm vợ chồng ngày càng trở nên phai nhạt, thờ ơ khi hai người không quan tâm nhiều tới cảm xúc của đối phương, thiếu sự sẻ chia và tương tác, chỉ mải mê với những công việc và thế giới riêng. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

