Tử vi Chủ Nhật ngày 9/11/2025, 3 con giáp sớm gặt hái được trái ngọt, coi chừng tiền đè ngộp thở, được Quý Nhân dẫn đường nên làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 08/11/2025 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp sớm gặt hái được trái ngọt, coi chừng tiền đè ngộp thở, được Quý Nhân dẫn đường nên làm gì cũng thuận trong ngày Chủ Nhật ngày 9/11/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/11/2025, vận trình của tuổi Tý vô cùng tươi sáng, đường công danh sự nghiệp thăng tiến rõ rệt. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cao và năng lực xuất sắc trong thời gian vừa qua nên con giáp này đã có thêm cơ hội để phát triển, nâng cao vị trí bản thân lên hàng ngũ lãnh đạo.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/11/2025, 3 con giáp sớm gặt hái được trái ngọt, coi chừng tiền đè ngộp thở, được Quý Nhân dẫn đường nên làm gì cũng thuận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Song khi đã đứng ở vị trí cao hơn, bản mệnh hãy tự nhắc nhở bản thân phải luôn làm việc công minh chính trực, cư xử hài hòa với đồng nghiệp và cấp dưới để tránh bất hòa xảy ra. Bên cạnh đó, việc xử lý vấn đề linh hoạt sẽ giúp tuổi Tý giải quyết công việc hiệu quả hơn, được nhiều người hài lòng hơn.

Con giáp tuổi Thìn 

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/11/2025, người tuổi Thìn được cục diện Bán Hợp trợ mệnh nên đường công danh sự nghiệp trở nên hanh thông thuận lợi hơn hẳn. Những thành quả bước đầu mà bạn mang về cho tập thể được đánh giá cao. Đây là bước đệm để bạn bứt phá một cách đầy ngoạn mục trong thời gian tới.  

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/11/2025, 3 con giáp sớm gặt hái được trái ngọt, coi chừng tiền đè ngộp thở, được Quý Nhân dẫn đường nên làm gì cũng thuận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

May mắn tiếp tục tìm đến bạn với sự ủng hộ của Thực Thần, bản mệnh được trao tay những cơ hội kiếm tiền hiếm có. Nhất là với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán hay nghề tự do đều có thể cân nhắc và đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Đừng để bản thân phải hối tiếc vì bất cứ điều gì. 

Con giáp tuổi Ngọ 

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/11/2025, cục diện Tam Hội cho thấy, người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong công việc hoặc lĩnh vực bạn đang nỗ lực theo đuổi. Cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng đến, vì vậy bản mệnh đừng bỏ lỡ đáng tiếc, bởi nắm bắt tốt sẽ mang đến thành quả ngoài sức mong đợi. 

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/11/2025, 3 con giáp sớm gặt hái được trái ngọt, coi chừng tiền đè ngộp thở, được Quý Nhân dẫn đường nên làm gì cũng thuận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Bạn đang nhận được sự tin tưởng của mọi người nên có thể được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, có tính chất quyết định đến khả năng thăng tiến. Nếu hoàn thành tốt thì cơ hội thay đổi vị trí của mình chẳng còn xa nữa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

5 ngày tiếp theo (8/11 - 12/11/2025), 3 con giáp được Thần Tài báo mộng vàng, đầu tư bách phát trúng, Phú Quý ngập tràn, tương lai huy hoàng

5 ngày tiếp theo (8/11 - 12/11/2025), 3 con giáp được Thần Tài báo mộng vàng, đầu tư bách phát trúng, Phú Quý ngập tràn, tương lai huy hoàng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài báo mộng vàng, đầu tư bách phát trúng, Phú Quý ngập tràn, tương lai huy hoàng trong 5 ngày tiếp theo (8/11 - 12/11/2025) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Hy hữu: Bé gái chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ

Hy hữu: Bé gái chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ

Sức khỏe 13 phút trước
Danh tính gã 'yêu râu xanh' xâm hại 2 bé gái cùng xóm

Danh tính gã 'yêu râu xanh' xâm hại 2 bé gái cùng xóm

Đời sống 16 phút trước
Tử vi Chủ Nhật ngày 9/11/2025, 3 con giáp sớm gặt hái được trái ngọt, coi chừng tiền đè ngộp thở, được Quý Nhân dẫn đường nên làm gì cũng thuận

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/11/2025, 3 con giáp sớm gặt hái được trái ngọt, coi chừng tiền đè ngộp thở, được Quý Nhân dẫn đường nên làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Tiết lộ lý do hàng trăm nghệ sĩ né tránh 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba

Tiết lộ lý do hàng trăm nghệ sĩ né tránh 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Tuần mới từ ngày 9/11 đến 15/11, 3 con giáp sau sẽ đụng trúng 'hố vàng', may mắn bủa vây, hạnh phúc mỉm cười, cuộc đời sang trang

Tuần mới từ ngày 9/11 đến 15/11, 3 con giáp sau sẽ đụng trúng 'hố vàng', may mắn bủa vây, hạnh phúc mỉm cười, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc liên tiếp từ ngày 9/11 đến ngày 11/11, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Trúng số độc đắc liên tiếp từ ngày 9/11 đến ngày 11/11, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Rau muống có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng nhóm đối tượng này không nên ăn

Rau muống có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng nhóm đối tượng này không nên ăn

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng tiết lộ mắc bệnh trầm cảm, suy sụp khi cha qua đời

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng tiết lộ mắc bệnh trầm cảm, suy sụp khi cha qua đời

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Từ nay đến cuối năm 2025, 3 con giáp nhận được nhiều phước lành từ bề trên, tiền trong tài khoản gia tăng chóng mặt, cuộc sống sung sướng trăm bề

Từ nay đến cuối năm 2025, 3 con giáp nhận được nhiều phước lành từ bề trên, tiền trong tài khoản gia tăng chóng mặt, cuộc sống sung sướng trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Tiêm xóa nhăn trán và làm thon cằm, cô gái trẻ liệt tứ chi

Tiêm xóa nhăn trán và làm thon cằm, cô gái trẻ liệt tứ chi

Sức khỏe 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 8/11/2025: Tăng vọt trở lại, nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/11/2025: Tăng vọt trở lại, nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 8/11/2025, Thần Tài lẫn Chính Ấn rực sáng, 3 con giáp sếp thưởng 'kếch xù', tiền bạc đong đầy két, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 8/11/2025, Thần Tài lẫn Chính Ấn rực sáng, 3 con giáp sếp thưởng 'kếch xù', tiền bạc đong đầy két, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Diễn biến MỚI vụ nữ sinh đánh nhau và 8 học sinh đứng xem cổ vũ ở TP.HCM

Diễn biến MỚI vụ nữ sinh đánh nhau và 8 học sinh đứng xem cổ vũ ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tuần mới từ ngày 9/11 đến 15/11, 3 con giáp sau sẽ đụng trúng 'hố vàng', may mắn bủa vây, hạnh phúc mỉm cười, cuộc đời sang trang

Tuần mới từ ngày 9/11 đến 15/11, 3 con giáp sau sẽ đụng trúng 'hố vàng', may mắn bủa vây, hạnh phúc mỉm cười, cuộc đời sang trang

Trúng số độc đắc liên tiếp từ ngày 9/11 đến ngày 11/11, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Trúng số độc đắc liên tiếp từ ngày 9/11 đến ngày 11/11, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ nay đến cuối năm 2025, 3 con giáp nhận được nhiều phước lành từ bề trên, tiền trong tài khoản gia tăng chóng mặt, cuộc sống sung sướng trăm bề

Từ nay đến cuối năm 2025, 3 con giáp nhận được nhiều phước lành từ bề trên, tiền trong tài khoản gia tăng chóng mặt, cuộc sống sung sướng trăm bề

Vận đỏ như son sau ngày 9/11/2025, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Vận đỏ như son sau ngày 9/11/2025, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

5 ngày tiếp theo (8/11 - 12/11/2025), 3 con giáp được Thần Tài báo mộng vàng, đầu tư bách phát trúng, Phú Quý ngập tràn, tương lai huy hoàng

5 ngày tiếp theo (8/11 - 12/11/2025), 3 con giáp được Thần Tài báo mộng vàng, đầu tư bách phát trúng, Phú Quý ngập tràn, tương lai huy hoàng

3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc thoải mái tiêu xài sau ngày 8/11/2025

3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc thoải mái tiêu xài sau ngày 8/11/2025