Giả Nãi Lượng gây tranh cãi khi vướng nghi vấn lợi dụng vợ cũ

Sao quốc tế 08/11/2025 14:30

Thời gian gần đây, Giả Nãi Lượng hạn chế đóng phim, chuyển sang livestream bán hàng. Trong những phiên bán hàng trực tuyến của anh, nhiều cư dân mạng ngỡ ngàng khi thấy nam diễn viên xuất hiện bên cạnh một trợ lý có gương mặt hao hao với Lý Tiểu Lộ.

Mới đây, nam diễn viên Giả Nãi Lượng đang trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội Trung Quốc vì có hành động nghi lợi dụng tên tuổi của vợ cũ - minh tinh Lý Tiểu Lộ. Nguồn tin cho biết, nam diễn viên vừa tuyển được 1 trợ lý có ngoại hình... giống với vợ cũ, khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Giả Nãi Lượng còn công khai xuất hiện cùng trợ lý trên sóng livestream để quảng bá sản phẩm và bán hàng.

Nhiều người khi xem phiên phát sóng trực tiếp của tài tử Vẫn Cứ Thích Em đã phải dụi mắt mất mấy lần vì ban đầu còn tưởng nam diễn viên đã có màn tái hợp với vợ cũ Lý Tiểu Lộ.

Giả Nãi Lượng gây tranh cãi khi vướng nghi vấn lợi dụng vợ cũ - Ảnh 1Giả Nãi Lượng gây tranh cãi khi vướng nghi vấn lợi dụng vợ cũ - Ảnh 2

Người trợ lý này giống minh tinh họ Lý nhất là ở đôi mắt và khi cười. Chưa dừng lại ở đó, cô nhân viên của Giả Nãi Lượng có giọng điệu khá giống Lý Tiểu Lộ, còn có cả vài cử chỉ khiến không ít người đã liên tưởng tới nữ diễn viên sinh năm 1982.

Trên các diễn đàn mạng xã hội xứ Trung, nhiều khán giả hiện đang chỉ trích tài tử họ Giả thậm tệ. Theo những cư dân mạng này, Giả Nãi Lượng mờ mắt vì tiền, sẵn sàng lợi dụng vợ cũ 1 cách trắng trợn để livestream bán hàng và thu hút sự chú ý.

Giả Nãi Lượng gây tranh cãi khi vướng nghi vấn lợi dụng vợ cũ - Ảnh 3

Năm 2018, Lý Tiểu Lộ bị phát hiện ngoại hình với nam rapper trẻ tuổi PGOne. Hình ảnh ngọc nữ và gia đình hạnh phúc kiểu mẫu của Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng bị chính cô phá hủy. 

Năm 2020, Lý Tiểu Lộ hoàn tất thủ tục ly hôn với Giả Nãi Lượng và giành quyền nuôi cô con gái chung duy nhất của hai người.  Sau bê bối ngoại tình, Lý Tiểu Lộ trở thành cái gai trong mắt công chúng, phải đóng băng mọi hoạt động và gần như không còn đường trở lại showbiz. Không có đội ngũ sản xuất nào dám mạo hiểm để hỗ trợ cho sự trở lại của nữ diễn viên. 

Cô không ngại đề nghị giảm lương để được xuất hiện, cho dù đó là chương trình ít tên tuổi. Cô đã thử nhiều cách khác nhau, trong đó có việc nhờ vả vào các mối quan hệ riêng tư ngày trước. Tuy nhiên yêu cầu của Lý Tiểu Lộ đã bị từ chối, scandal của cô quá lớn khiến công chúng ác cảm không thể quên. 

Cô đóng băng toàn bộ hoạt động nghệ thuật, chuyển sang bán hàng online để trang trải cuộc sống. Người đẹp thường xuyên chia sẻ những video hài hước, dạy trang điểm và tập luyện giữ dáng lên mạng xã hội.

Về phía Giả Nãi Lượng, anh từ nam nghệ sĩ luôn vui vẻ, yêu đời trở nên trầm mặc và kín đáo. Danh tiếng của anh cũng sụt giảm sau nhiều ồn ào trong kinh doanh. 

Con gái Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ vô tình tiết lộ mối quan hệ gia đình hiện tại

Con gái Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ vô tình tiết lộ mối quan hệ gia đình hiện tại

Mới đây, cô bé Điềm Hinh (con của Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ) nhấn like bình luận chỉ trích bố.

Xem thêm
Từ khóa:   Giả Nãi Lượng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Con gái Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ vô tình tiết lộ mối quan hệ gia đình hiện tại

Con gái Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ vô tình tiết lộ mối quan hệ gia đình hiện tại

Con gái Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ lần đầu lên tiếng: 'Đừng khuyên ba mẹ quay lại nữa'

Con gái Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ lần đầu lên tiếng: 'Đừng khuyên ba mẹ quay lại nữa'

Con gái Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng lên tiếng khi vướng tin đồn thẩm mỹ ở tuổi 13

Con gái Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng lên tiếng khi vướng tin đồn thẩm mỹ ở tuổi 13

Con gái Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ đáp trả khi bị hỏi về ồn ào ngoại tình của mẹ

Con gái Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ đáp trả khi bị hỏi về ồn ào ngoại tình của mẹ

Con gái 13 tuổi của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ bất ngờ kêu cứu

Con gái 13 tuổi của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ bất ngờ kêu cứu

Lý Tiểu Lộ cùng Giả Nãi Lượng tổ chức sinh nhật cho con gái, nhan sắc của nhóc tỳ ra sao mà khiến dân tình 'dậy sóng'?

Lý Tiểu Lộ cùng Giả Nãi Lượng tổ chức sinh nhật cho con gái, nhan sắc của nhóc tỳ ra sao mà khiến dân tình 'dậy sóng'?

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 con giáp được Thần Tài hỗ trợ đắc lực trong 15 ngày cuối tháng 11, làm ăn thuận lợi trăm bề, tiền đồ xán lạn, chuẩn bị mua két sắt để tiền

TOP 3 con giáp được Thần Tài hỗ trợ đắc lực trong 15 ngày cuối tháng 11, làm ăn thuận lợi trăm bề, tiền đồ xán lạn, chuẩn bị mua két sắt để tiền

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Trượt chân té xuống kênh nước khi thả cá, người phụ nữ ở Lâm Đồng tử vong

Trượt chân té xuống kênh nước khi thả cá, người phụ nữ ở Lâm Đồng tử vong

Đời sống 22 phút trước
Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý

Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý

Sao quốc tế 39 phút trước
Từ ngày 19 đến hết tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn này ôm trọn Lộc Trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe

Từ ngày 19 đến hết tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn này ôm trọn Lộc Trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tá hỏa hai chị em sống cùng thi thể mẹ 19 ngày vì được dặn 'không phiền hàng xóm'

Tá hỏa hai chị em sống cùng thi thể mẹ 19 ngày vì được dặn 'không phiền hàng xóm'

Thế giới 1 giờ 21 phút trước
Công nhân nghi bị điện giật tử vong tại công trình thủy điện ở Lào Cai

Công nhân nghi bị điện giật tử vong tại công trình thủy điện ở Lào Cai

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Giả Nãi Lượng gây tranh cãi khi vướng nghi vấn lợi dụng vợ cũ

Giả Nãi Lượng gây tranh cãi khi vướng nghi vấn lợi dụng vợ cũ

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Lan Phương gây chú ý khi hé lộ khóc khuất hôn nhân với chồng Tây

Lan Phương gây chú ý khi hé lộ khóc khuất hôn nhân với chồng Tây

Hậu trường 1 giờ 39 phút trước
Lệ Quyên đáp trả 'đanh thép' khi bị thắc mắc chuyện 'không quyên góp từ thiện'

Lệ Quyên đáp trả 'đanh thép' khi bị thắc mắc chuyện 'không quyên góp từ thiện'

Hậu trường 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/11/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao tài lộc, Quý Nhân phù trợ, kiếm tiền 'như nước', Tài Lộc 'chảy ào ào' về túi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/11/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao tài lộc, Quý Nhân phù trợ, kiếm tiền 'như nước', Tài Lộc 'chảy ào ào' về túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 8/11/2025: Tăng vọt trở lại, nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/11/2025: Tăng vọt trở lại, nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Rúng động: Người mẹ trẻ ở Gia Lai sát hại con trai 4 tuổi để 'trả thù chồng'

Rúng động: Người mẹ trẻ ở Gia Lai sát hại con trai 4 tuổi để 'trả thù chồng'

Bàng hoàng bé trai 13 tuổi nguy kịch vì ngã từ tầng 3 trường học

Bàng hoàng bé trai 13 tuổi nguy kịch vì ngã từ tầng 3 trường học

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý

Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý

Tiết lộ lý do hàng trăm nghệ sĩ né tránh 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba

Tiết lộ lý do hàng trăm nghệ sĩ né tránh 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng tiết lộ mắc bệnh trầm cảm, suy sụp khi cha qua đời

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng tiết lộ mắc bệnh trầm cảm, suy sụp khi cha qua đời

"Sa Tăng" Lưu Đại Cương trong phim Tây du ký qua đời ở tuổi 78

"Sa Tăng" Lưu Đại Cương trong phim Tây du ký qua đời ở tuổi 78

Chồng trẻ kém 9 tuổi của Trần Kiều Ân bất ngờ hé lộ 'cực sốc' về gia thế

Chồng trẻ kém 9 tuổi của Trần Kiều Ân bất ngờ hé lộ 'cực sốc' về gia thế

Là 'gà đẻ trứng vàng', Vương Nhất Bác rời công ty Nhạc Hoa sau 10 năm gắn bó?

Là 'gà đẻ trứng vàng', Vương Nhất Bác rời công ty Nhạc Hoa sau 10 năm gắn bó?