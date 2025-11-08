Nhiều người khi xem phiên phát sóng trực tiếp của tài tử Vẫn Cứ Thích Em đã phải dụi mắt mất mấy lần vì ban đầu còn tưởng nam diễn viên đã có màn tái hợp với vợ cũ Lý Tiểu Lộ.

Mới đây, nam diễn viên Giả Nãi Lượng đang trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội Trung Quốc vì có hành động nghi lợi dụng tên tuổi của vợ cũ - minh tinh Lý Tiểu Lộ. Nguồn tin cho biết, nam diễn viên vừa tuyển được 1 trợ lý có ngoại hình... giống với vợ cũ, khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Giả Nãi Lượng còn công khai xuất hiện cùng trợ lý trên sóng livestream để quảng bá sản phẩm và bán hàng.

Người trợ lý này giống minh tinh họ Lý nhất là ở đôi mắt và khi cười. Chưa dừng lại ở đó, cô nhân viên của Giả Nãi Lượng có giọng điệu khá giống Lý Tiểu Lộ, còn có cả vài cử chỉ khiến không ít người đã liên tưởng tới nữ diễn viên sinh năm 1982.

Trên các diễn đàn mạng xã hội xứ Trung, nhiều khán giả hiện đang chỉ trích tài tử họ Giả thậm tệ. Theo những cư dân mạng này, Giả Nãi Lượng mờ mắt vì tiền, sẵn sàng lợi dụng vợ cũ 1 cách trắng trợn để livestream bán hàng và thu hút sự chú ý.

Năm 2018, Lý Tiểu Lộ bị phát hiện ngoại hình với nam rapper trẻ tuổi PGOne. Hình ảnh ngọc nữ và gia đình hạnh phúc kiểu mẫu của Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng bị chính cô phá hủy.

Năm 2020, Lý Tiểu Lộ hoàn tất thủ tục ly hôn với Giả Nãi Lượng và giành quyền nuôi cô con gái chung duy nhất của hai người. Sau bê bối ngoại tình, Lý Tiểu Lộ trở thành cái gai trong mắt công chúng, phải đóng băng mọi hoạt động và gần như không còn đường trở lại showbiz. Không có đội ngũ sản xuất nào dám mạo hiểm để hỗ trợ cho sự trở lại của nữ diễn viên.

Cô không ngại đề nghị giảm lương để được xuất hiện, cho dù đó là chương trình ít tên tuổi. Cô đã thử nhiều cách khác nhau, trong đó có việc nhờ vả vào các mối quan hệ riêng tư ngày trước. Tuy nhiên yêu cầu của Lý Tiểu Lộ đã bị từ chối, scandal của cô quá lớn khiến công chúng ác cảm không thể quên.

Cô đóng băng toàn bộ hoạt động nghệ thuật, chuyển sang bán hàng online để trang trải cuộc sống. Người đẹp thường xuyên chia sẻ những video hài hước, dạy trang điểm và tập luyện giữ dáng lên mạng xã hội.

Về phía Giả Nãi Lượng, anh từ nam nghệ sĩ luôn vui vẻ, yêu đời trở nên trầm mặc và kín đáo. Danh tiếng của anh cũng sụt giảm sau nhiều ồn ào trong kinh doanh.