Lý Tiểu Lộ cùng Giả Nãi Lượng tổ chức sinh nhật cho con gái, nhan sắc của nhóc tỳ ra sao mà khiến dân tình 'dậy sóng'?

Sao quốc tế 24/10/2023 11:45

Trong tiệc sinh nhật 11 tuổi mới diễn ra, con gái của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ - Điềm Hinh tiếp tục khiến cộng đồng mạng bất ngờ với ngoại hình vô cùng hút mắt.

Từ khi còn rất nhỏ, con gái của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ - Giả Vân Hinh (hay còn gọi là Điềm Hinh) đã trở thành trung tâm bàn tán của dư luận xứ Trung. Bởi vì danh tiếng của bố mẹ mà ngoại hình của cô bé thường bị cư dân mạng săm soi nhiều hơn, bên cạnh những lời khen cũng có mà lời chê cũng rất nhiều.

 

Ngày còn bé, ngoại hình của Điềm Hinh liên tục bị chê bai, đặc biệt là trong giai đoạn cô bé tham gia show truyền hình thực tế cùng bố. Antifan của Lý Tiểu Lộ khi ấy còn đắc ý, mỉa mai Điềm Hinh kém sắc là bởi cô bé giống mẹ khi chưa phẫu thuật thẩm mỹ.

Lý Tiểu Lộ cùng Giả Nãi Lượng tổ chức sinh nhật cho con gái, nhan sắc của nhóc tỳ ra sao mà khiến dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 1Lý Tiểu Lộ cùng Giả Nãi Lượng tổ chức sinh nhật cho con gái, nhan sắc của nhóc tỳ ra sao mà khiến dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 2

Tuy nhiên, càng lớn Điềm Hinh càng "trổ nét" và xinh xắn hơn hẳn, khiến antifan phải nín lặng. Cô bé có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, mũi cao và khuôn miệng trái tim rất duyên dáng. Đặc biệt khi được mẹ cho diện những mẫu váy bồng xoè, Điềm Hinh càng giống công chúa nhỏ.

Lý Tiểu Lộ cùng Giả Nãi Lượng tổ chức sinh nhật cho con gái, nhan sắc của nhóc tỳ ra sao mà khiến dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 3

 

Trong tiệc sinh nhật 11 tuổi diễn ra vào ngày 23/10, Điềm Hinh một lần nữa khiến cộng đồng mạng bất ngờ với ngoại hình vô cùng hút mắt dù chỉ tô chút son nhẹ nhàng và diện đồ đen. Ở thời điểm hiện tại, rất khó để tìm ra những lời chê bai nhan sắc của con gái Lý Tiểu Lộ bởi đa số các comment đều thay đổi theo hướng tích cực.

Lý Tiểu Lộ cùng Giả Nãi Lượng tổ chức sinh nhật cho con gái, nhan sắc của nhóc tỳ ra sao mà khiến dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 4Lý Tiểu Lộ cùng Giả Nãi Lượng tổ chức sinh nhật cho con gái, nhan sắc của nhóc tỳ ra sao mà khiến dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 5Lý Tiểu Lộ cùng Giả Nãi Lượng tổ chức sinh nhật cho con gái, nhan sắc của nhóc tỳ ra sao mà khiến dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 6Lý Tiểu Lộ cùng Giả Nãi Lượng tổ chức sinh nhật cho con gái, nhan sắc của nhóc tỳ ra sao mà khiến dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 7Lý Tiểu Lộ cùng Giả Nãi Lượng tổ chức sinh nhật cho con gái, nhan sắc của nhóc tỳ ra sao mà khiến dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 8Lý Tiểu Lộ cùng Giả Nãi Lượng tổ chức sinh nhật cho con gái, nhan sắc của nhóc tỳ ra sao mà khiến dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 9Lý Tiểu Lộ cùng Giả Nãi Lượng tổ chức sinh nhật cho con gái, nhan sắc của nhóc tỳ ra sao mà khiến dân tình 'dậy sóng'? - Ảnh 10

Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng kết hôn năm 2012. Cuối năm 2019, cặp nghệ sĩ thông báo ly hôn sau khi Lý Tiểu Lộ ngoại tình với rapper PGone. Nữ diễn viên giành quyền nuôi con gái Điềm Hinh. Hậu chia tay, cả hai thường xuyên vướng tin tái hợp, nhưng Giả Nãi Lượng bác bỏ. Mặc dù ly hôn nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt để cùng chăm sóc con gái.

Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin tiết lộ, Lý Tiểu Lộ định hướng cho con gái theo đuổi con đường nghệ thuật. Từ bé, Điềm Hinh đã được mẹ cho đi học nhảy múa, học tạo dáng trước ống kính.

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Do vướng vào ồn ào ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, rapper PGone đã bị cấm hoạt động nghệ thuật trong suốt nhiều năm qua.

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