Từ ngày 19 đến hết tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn này ôm trọn Lộc Trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe

Từ ngày 19 đến hết tháng 9 âm lịch, tuổi Thìn gặp cục diện tam hợp nên sự nghiệp tiến triển khá hanh thông, việc làm ăn suôn sẻ, đạt được hiệu quả cao như mong đợi. Một vài vấn đề gặp phải trước đó còn đang bế tắc thì nay có người chỉ dẫn tìm được lối ra, giải quyết triệt để.

Vận trình tài lộc trong ngày cũng khá hơn ngày trước nhiều, không chỉ người buôn bán kinh doanh có lộc làm ăn mà người làm công ăn lương cũng có thêm thu nhập bên ngoài. Cơ hội gia tăng lợi nhuận rất cao, có đủ khả năng tuổi Thìn tính đến việc mở rộng quy mô kinh doanh thêm một lĩnh vực mới.

Từ ngày 19 đến hết tháng 9 âm lịch, có quý nhân Tương Hội ở bên, người tuổi Hợi dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các mối quan hệ của bạn cũng trở nên tốt đẹp hơn, cơ hội hợp tác với những đối tác tiềm năng sẽ là món quà dành cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn đừng quá vội mừng, bởi hung thần Thiên Quan có thể xuất hiện và khiến cho những cố gắng nỗ lực của bạn tan thành mây khói. Bạn khó kiểm soát được cảm xúc của mình mà trở nên nóng giận và dễ bị kích động khiến bản thân có thể hành động hoặc nói ra những lời nói khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Con giáp tuổi Dậu

Từ ngày 19 đến hết tháng 9 âm lịch, Tam Hợp cục soi đường chỉ lối để người tuổi Dậu có được sự linh hoạt, nhanh nhạy. Bạn đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo giúp ích cho công việc. Bản mệnh cũng có kế hoạch cho mọi hành động, các cách ứng phó phù hợp với từng vấn đề và không bị gò bó bởi những điều đã đặt ra.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này bạn cũng có quý nhân âm thầm giúp đỡ, chỉ là do bạn không nhận ra mà thôi. Đồng nghiệp luôn trợ giúp nhiệt tình, cấp trên tạo điều kiện rất tốt cho bạn cơ hội thể hiện bản thân. Vì thế hãy nhanh tay giành lấy cơ hội về cho mình, đường thăng tiến phía trước còn rất rộng mở.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!