Bàng hoàng bé trai 13 tuổi nguy kịch vì ngã từ tầng 3 trường học

Đời sống 08/11/2025 05:30

Chiều 7/11, khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) tiếp nhận một nam sinh (13 tuổi, ở TPHCM) trong tình trạng sốc, tím tái, dập phổi, đa chấn thương nghiêm trọng do té từ tầng 3 xuống đất. Ê kíp bác sĩ đang hội chẩn, cấp cứu khẩn cho em.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 7/11, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) vừa tiếp nhận một trường hợp cấp cứu nguy kịch. Bệnh nhi là một nam sinh 13 tuổi, bị thương nặng sau khi ngã từ tầng 3 của một trường học trên địa bàn. 

Tại hiện trường, khi đội cấp cứu 115 tiếp cận, trẻ đã có dấu hiệu tím tái, thở ngáp, cho thấy suy hô hấp nặng. Nhân viên y tế đã nhanh chóng đặt nội khí quản ngay tại trường học trước khi chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bàng hoàng bé trai 13 tuổi nguy kịch vì ngã từ tầng 3 trường học - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Dân trí, BSCKII Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy hiểm, suy hô hấp nặng và sốc tụt mạch. Tại đây, trẻ được tiến hành hồi sức tích cực ngay lập tức với thở máy, dẫn lưu màng phổi, truyền dịch chống sốc và truyền máu.

Kết quả thăm khám và chụp CT cho thấy nhiều tổn thương nghiêm trọng. Bé bị tràn khí màng phổi hai bên, xuất huyết não, có dịch ổ bụng và chấn thương thận phải.

Nhận định về sức khỏe của bé, bác sĩ Phương cho hay chưa thể đưa ra tiên lượng chính xác do tình trạng trẻ còn rất nặng. 

Trong thời gian tới, bệnh nhi sẽ tiếp tục được theo dõi sát. Các bác sĩ sẽ xử trí linh hoạt tùy theo diễn tiến sức khỏe, bao gồm việc xem xét can thiệp xử lý xuất huyết não nếu tình trạng tăng lên hoặc tiếp tục dẫn lưu phổi để giải quyết tình trạng tràn khí, nhằm hỗ trợ chức năng hô hấp cho trẻ.

Hơn 40 người đi cấp cứu do ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại phường Hạnh Thông, TP.HCM

Hơn 40 người đi cấp cứu do ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại phường Hạnh Thông, TP.HCM

Hơn 40 người nôn ói, đau bụng sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, được đưa vào viện cấp cứu.

Từ khóa:   ngã từ tầng 3 trường học rơi lầu tin moi

