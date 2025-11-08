Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý

Sao quốc tế 08/11/2025 15:30

Mới đây, dư luận và cộng đồng người hâm mộ đang hướng tới bước tiếp theo: Triệu Lộ Tư sẽ chọn dự án nào và cách cô tái xuất màn ảnh như thế nào. Liệu cô có thể tận dụng “khởi đầu mới” để tái khẳng định vị trí trong ngành giải trí Hoa ngữ?

Tài khoản chính thức của phòng làm việc diễn viên Triệu Lộ Tư vừa đăng tải bài viết mới đánh dấu “khởi động chặng đường mới” trong sự nghiệp.

Dòng trạng thái mở đầu của phòng làm việc nữ diễn viên: “Vào đêm trước khi gặp gỡ giữa muôn ngàn tinh tú, có một ngọn đèn được thắp sáng trước dành cho cô ấy” - lời nhắn gửi vừa mang tính ẩn dụ vừa đầy cảm hứng dành cho nữ diễn viên.

Trong bài đăng, Triệu Lộ Tư được mô tả là người đã vượt qua thất bại, “từng bước tiến về phía ánh sáng” thông qua vai diễn về một nhân vật giữa mê man tìm hướng đi và dũng cảm bắt đầu lại. Theo lời bài viết, ngoài đời thực, cô “không ngừng vượt qua chính mình qua từng vai diễn, giữ trọn niềm đam mê sáng tạo”, dùng hành động để diễn giải “sự kiên trì và trách nhiệm của một diễn viên trẻ”.

Phần kết bài viết chuyển tới thông điệp thân mật: “Chặng đường mới đã khởi động, tiền đồ rực rỡ, lần này, chúng ta lại cùng nhau xuất phát".

Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý - Ảnh 1

Đồng thời, phòng làm việc của nữ diễn viên thông báo rằng email của Ngân Hà Khốc Ngu (tức Galaxy Cool) cũng đã được gỡ khỏi tài khoản phòng làm việc nữ diễn viên - dấu hiệu cho thấy, vấn đề hợp tác giữa cô và công ty quản lý trước đó có thể đã được điều chỉnh hoặc chấm dứt.

Theo đó, không ít khán giả nghi vấn rằng, Triệu Lộ Tư và công ty chủ quản Galaxy Cool có thể đã chấm dứt hợp tác. Việc tài khoản phòng làm việc hoạt động trở lại được cho là bước đi quan trọng trong việc ổn định hình ảnh sau thời gian nữ diễn viên gặp nhiều sóng gió truyền thông. Trước đó, Triệu Lộ Tư từng có thời gian xóa tài khoản mạng xã hội và chịu nhiều luồng dư luận xoay quanh hợp đồng và công ty quản lý.

Động thái đăng bài mới không chỉ là sự trở lại mạng xã hội mà còn mang ý nghĩa mở ra một giai đoạn mới trong hoạt động nghệ thuật của cô. Văn phong, hình ảnh được dùng - “chỉnh lại ánh đèn và âm thanh thật chu đáo, để chào đón khởi đầu của tương lai” cho thấy, nữ diễn viên và ê-kíp đang đặt trọng tâm vào việc xây dựng hình ảnh, khôi phục lòng tin với người hâm mộ.

Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý - Ảnh 2

Galaxy Cool Entertainment là công ty quản lý nghệ sĩ có trụ sở tại Trung Quốc, và Triệu Lộ Tư là diễn viên trực thuộc công ty này theo hợp đồng quản lý nghệ sĩ.

Tuy nhiên, giữa hai bên đang xảy ra mâu thuẫn công khai. Triệu Lộ Tư đã công bố loạt cáo buộc cho rằng, Galaxy Cool Entertainment “chèn ép” nghệ sĩ, rút tiền từ studio cá nhân của cô, khiến cô chịu thiệt về tài chính lẫn sức khỏe. Trong khi đó, Galaxy Cool khẳng định họ luôn hỗ trợ cô và lên tiếng phản bác các cáo buộc.

Triệu Lộ Tư tổ chức concert miễn phí nhân dịp sinh nhật tuổi 27

Triệu Lộ Tư tổ chức concert miễn phí nhân dịp sinh nhật tuổi 27

Concert ngày 8/11 sẽ là cơ hội để người hâm mộ được nghe Triệu Lộ Tư hát live hai ca khúc mới.

