Tiết lộ lý do hàng trăm nghệ sĩ né tránh 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 08/11/2025 12:30

Mới đây hai nhân viên chuyên tổ chức sự kiện của giới giải trí Trung Quốc đã tiết lộ một số quy tắc ngầm mà các ngôi sao phải chấp hành khi tham gia chương trình. Trong đó, có một lời khẳng định 'Không ai muốn đi sau hoặc trước Địch Lệ Nhiệt Ba trên thảm đỏ vì sự tương phản quá rõ rệt'.

Theo Thư Vũ và Song Song, hai nhân viên PR chia sẻ trong giới giải trí Hoa ngữ, hiện khó có nghệ sĩ nào có thể đọ với Địch Lệ Nhiệt Ba về nhan sắc, tài chính và độ thời thượng. Mỹ nhân Tân Cương thường xuyên thay đổi nhiều phong cách tạo hình trên thảm đỏ, vì vậy mỗi khi cô xuất hiện đều trở thành điểm nhấn "chói mắt" nhất, là đề tài nóng hổi được truyền thông yêu thích.

Các tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, gây sốt thời gian dài. Điều này tạo nên sự mong chờ của công chúng, cũng là sức hút khó cưỡng của các thảm đỏ sự kiện. Vì vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba được các chuyên gia đánh giá là "định hải thần châm" của chương trình, nếu nữ diễn viên không xuất hiện, sự kiện mất sự chú ý, trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Tiết lộ lý do hàng trăm nghệ sĩ né tránh 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1

Thư Vũ cũng chia sẻ một số quy định khi xuất hiện trên thảm đỏ dành cho các nghệ sĩ và bí mật nghề nghiệp trong quá trình chuẩn bị. Mỗi ngôi sao đều mong bản thân xuất hiện lộng lẫy và tỏa sáng nhất. Vì vậy, họ thường xác định lịch trình tham dự sự kiện trước đó nhiều tháng. Sau đó, stylist nỗ lực tìm kiếm trang phục haute couture (may đo cao cấp) của thương hiệu đắt giá. Yêu cầu quan trọng của lễ phục là không chỉ phù hợp với chủ đề của chương trình, còn phải là bộ đồ hiếm có chưa từng ai mặc, đồ trái mùa hoặc thiết kế kinh điển từng được trưng bày trong bảo tàng của nhà mốt...

Một cựu biên tập tạp chí thời trang tiết lộ khi Lưu Diệc Phi xuất hiện trong sự kiện Gala của tạp chí Vogue cuối tháng 10, cô diện trang phục Haute Couture Thu/Đông 2025 của Elie Saab kết hợp trang sức cao cấp Bvlgari Color Treasures 2025. Nữ diễn viên đã mất 6 lần tới thử đồ và thay hơn 20 bộ váy khác nhau, thử nghiệm các kiểu trang điểm khác biệt để tạo nên màn kết thảm đỏ ấn tượng.

Cuối cùng, tạo hình của Lưu Diệc Phi gây sốt mạng xã hội, tạo nên xu hướng cài hoa baby lên tóc cho các cô dâu.

 

Tiết lộ lý do hàng trăm nghệ sĩ né tránh 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng phải đáp ứng yêu cầu có ít nhất một hot search (từ khóa nóng trên Weibo) để quảng bá cho các nghệ sĩ hàng đầu. Theo Thư Vũ và Song Song, nếu không trở thành tiêu điểm các nghệ sĩ sẽ nổi giận.

Đội ngũ nhân viên truyền thông cũng phải lập danh sách những điều cần chú ý về các nghệ sĩ. Trong đó, những ai hay gây chuyện, khó tính, thường có phát ngôn gây sốc, hay chiêu trò đều được ghi nhớ để tránh rủi ro.

Đây cũng là dữ liệu để sắp xếp chỗ ngồi hoặc thứ tự xuất hiện bởi có những nghệ sĩ ít tên tuổi để gây chú ý luôn muốn được ngồi cạnh ngôi sao lớn và đưa ra nhiều yêu cầu cho ban tổ chức. Trong sự kiện, không hiếm gặp trường hợp các nghệ sĩ đột ngột ra về, không tuân theo chỉ dẫn của nhân viên. Song Song chia sẻ cô luôn khuyên các nhân viên ít nói chuyện, chỉ mỉm cười và chia sẻ những câu đơn giản nhất với nghệ sĩ.

Thư Vũ cho biết thêm với sự phát triển của thời đại mạng xã hội, sự kiện thảm đỏ không chỉ đơn giản là "tạo hình, chụp ảnh, đăng lên mạng". Hiện tại, ê-kíp của các nghệ sĩ rất bận rộn. Họ còn phải quay video ngắn, tìm cách tạo nên các chủ đề mới mẻ thu hút sự chú ý của công chúng. Thảm đỏ đã mở rộng, không chỉ ở tại sự kiện mà còn trên mọi nền tảng.

Tiết lộ lý do hàng trăm nghệ sĩ né tránh 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3

Hiện tại, ban tổ chức phải phối hợp với công ty của nghệ sĩ. Khi chụp ảnh thảm đỏ hoặc tạo hình sự kiện xong, họ phải gửi lại cho nghệ sĩ để xác nhận không có vấn đề gì mới được đăng tải trên mạng xã hội.

Thư Vũ chia sẻ những gì công chúng thấy là một sự kiện hào nhoáng thời thượng, những gương mặt vui vẻ cuốn hút. Tuy nhiên, ở hậu trường cả nhân viên lẫn các ngôi sao đều mệt mỏi khi phải thực hiện các nhiệm vụ khác nhau hay cố gắng giao lưu với mọi người.

