Giới nghệ thuật Trung Quốc vừa tiễn biệt nghệ sĩ kỳ cựu Lưu Đại Cương, người từng thủ vai Sa Tăng trong Tây du ký năm 1999.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lưu Đại Cương đã mất từ ngày 3/11, nhưng đến ngày 7/11, gia đình mới thông báo tin buồn. Theo di nguyện của nghệ sĩ, lễ tang được tổ chức riêng tư.

Trên mạng xã hội, nhà quay phim Vương Sùng Thu đăng lại một đoạn video cũ về ông, kèm lời nhắn ngắn gọn: “Yên nghỉ nhé”.

Thông tin nghệ sĩ Lưu Đại Cương qua đời khiến các diễn viên từng góp mặt trong Tây du ký bàng hoàng. Lần gần nhất cả đoàn phim hội ngộ là tại một sự kiện năm ngoái, khi ông vẫn còn minh mẫn, vui vẻ và nhanh nhẹn.

Sinh năm 1947, Lưu Đại Cương vốn là diễn viên của Nhà hát Kinh kịch quốc gia Trung Quốc, chuyên đóng vai "tịnh" - loại vai mặt vẽ đặc trưng của Kinh kịch. Ông là nghệ sĩ hạng nhất quốc gia, dành nhiều thập kỷ gắn bó với sân khấu trước khi chuyển sang lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh từ thập niên 1990. Khán giả biết đến ông nhiều nhất qua hình tượng hiền lành, trung hậu của Sa Tăng trong Tây du ký phần 2 - phiên bản nối tiếp loạt phim kinh điển năm 1986.

Bộ phim do đạo diễn Dương Khiết thực hiện, có sự tham gia của các diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không), Từ Thiếu Hoa (Đường Tăng), Trì Trọng Thụy, Thôi Cảnh Phu và Lưu Đại Cương.

Phần tiếp theo này được xem là mảnh ghép hoàn thiện cho loạt phim gốc năm 1986, tái hiện những chặng đường cuối cùng trong hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng.

Sự ra đi của Lưu Đại Cương khiến người hâm mộ không khỏi xúc động khi cả hai Sa Tăng của Tây du ký nay đều đã rời xa trần thế.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều người để lại lời tiếc thương: "Nghe tin mà nước mắt rơi, Sa Tăng hiền hậu của tuổi thơ chúng tôi đã ra đi. Cảm ơn ông vì những niềm vui và ấm áp đã mang lại". Một người khác viết: "Hai người từng hóa thân thành Sa Tăng đều đã khuất. Xin vĩnh biệt, mong ông yên nghỉ".

Ngoài Tây du ký, Lưu Đại Cương còn góp mặt trong nhiều phim truyền hình nổi tiếng như Tam Quốc diễn nghĩa, Tể tướng Lưu Gù, Ỷ Thiên Đồ Long ký: Ma giáo giáo chủ... Sống cuộc sống không ồn ào, ông luôn được đồng nghiệp kính trọng bởi tính tình giản dị và tinh thần cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật.

