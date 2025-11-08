Rau muống có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng nhóm đối tượng này không nên ăn

Rau muống không chỉ là một loại rau bình dân dễ tìm, dễ chế biến mà còn chứa hàm lượng dinh dưỡng phong phú với nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Rau muống là loại giống cây thân thảo, mọc bò trên mặt nước hoặc trên đất bùn. Rau muống có thân dài, rỗng. Với giống rau muống mọc bò dưới nước, tại mỗi khớp sẽ có rễ ngắn bám xung quanh thân cây. Giá trị dinh dưỡng có trong rau muống gồm có vitamin A, B, C, canxi, phospho, các chất dinh dưỡng và đặc biệt là hàm lượng chất sắt dồi dào, phù hợp với những người có thể trạng thiếu sắt, muốn bổ sung thêm sắt.

Những trường hợp không nên sử dụng rau muống

Người bị mắc bệnh gout, bệnh thận hoặc huyết áp cao

Đối với những người mắc bệnh gout, bệnh viêm nhiễm đường tiết niệu do sỏi thận hoặc bị cao huyết áp, việc ăn rau muống có thể làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Người mắc bệnh sỏi thận

Rau muống chứa một lượng lớn oxalate do vậy khi được hấp thụ vào cơ thể, có thể dễ dàng kết tủa ở thận gây hình thành sỏi. Những người bị sỏi thận, viêm nhiễm đường tiết niệu do suy thận, nên hạn chế ăn rau muống do thành phần chứa nhiều muối khoáng, canxi và kali. Tuyệt đối không nên tiêu thụ quá nhiều rau muống trong chế độ ăn hàng ngày. Thay vào đó người bị sỏi thận nên tìm kiếm các loại rau khác có ít oxalate để thay thế và đảm bảo sự cân đối và đa dạng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Những người có vết thương hở

Những người có vết thương hở đang trong quá trình điều trị y khoa, bao gồm cả điều trị nội khoa và ngoại khoa, cũng nên hạn chế tiêu thụ rau muống. Điều này bởi vì rau muống có thể kích thích sự tăng trưởng tế bào và gây ra hiện tượng sẹo lồi trên da, điều mà không mong muốn.

Người mắc bệnh về xương khớp

Ngoài ra, những người mắc các bệnh xương khớp nên hạn chế tiêu thụ rau muống, vì rau này có thể làm tăng đau nhức và viêm nhiễm trong các vùng bị tổn thương.

Những lưu ý khi ăn rau muống

Để đảm bảo sức khỏe và hấp thụ tốt nhất các dưỡng chất từ rau muống, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn rau sống: Rau có thể chứa nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng, vì vậy nên nấu chín trước khi ăn để đảm bảo an toàn.

Người bị gout hoặc sỏi thận nên hạn chế ăn: Như đã đề cập, rau muống có thể làm tăng axit uric và oxalat trong cơ thể, gây hại cho người có bệnh lý về thận và khớp.

Không ăn rau muống khi đang uống thuốc Tây: Nếu đang sử dụng thuốc điều trị bệnh, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn rau để tránh tương tác thuốc không mong muốn.

Chọn mua rau muống sạch, không nhiễm hóa chất: Rau trồng ở ao hồ ô nhiễm hoặc sử dụng thuốc trừ sâu, chất kích thích tăng trưởng có thể gây hại cho sức khỏe. Hãy chọn rau hữu cơ hoặc từ nguồn đáng tin cậy.