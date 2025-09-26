Rau muống, loại rau 'quốc dân' với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 26/09/2025 16:30

Rau muống là một loại rau dân dã quen thuộc với hầu hết người dân Việt Nam. Chúng ta ăn rau muống rất nhiều nhưng đã thật sự biết đến rau muống có tác dụng gì chưa?

Rau muống là loại rau xanh quen thuộc, có mặt trong hầu hết các bữa ăn của gia đình Việt Nam. Không chỉ dễ ăn, dễ chế biến mà rau muống còn là một nguồn dinh dưỡng phong phú, mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. Dưới đây là những công dụng nổi bật của rau muống mà bạn nên biết.

Rau muống, loại rau 'quốc dân' với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Rau muống là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Chất xơ trong rau muống giúp tăng cường nhu động ruột, làm mềm phân, từ đó hỗ trợ đào thải chất độc và ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Việc ăn rau muống thường xuyên giúp hệ tiêu hóa của bạn hoạt động trơn tru và khỏe mạnh hơn.

Cải thiện sức khỏe mắt

Rau muống chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng có lợi cho mắt như Vitamin A (dưới dạng Beta-carotene), Lutein và Zeaxanthin. Các chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ võng mạc, ngăn ngừa tình trạng thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, giúp duy trì thị lực khỏe mạnh, đặc biệt là khi tuổi tác tăng lên.

Rau muống, loại rau 'quốc dân' với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa

Rau muống cung cấp một lượng đáng kể Vitamin C và các chất chống oxy hóa. Vitamin C là chất thiết yếu giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, chống lại các gốc tự do gây hại và bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Ăn rau muống giúp cơ thể khỏe mạnh hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh thông thường.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch

Các khoáng chất như Kali và Magie có trong rau muống giúp điều hòa huyết áp. Ngoài ra, rau muống còn chứa một số hợp chất có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu. Nhờ đó, việc bổ sung rau muống vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Rau muống, loại rau 'quốc dân' với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ quản lý cân nặng

Với hàm lượng calo thấp và chất xơ cao, rau muống là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn giảm cân hoặc duy trì vóc dáng. Chất xơ trong rau muống giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn và giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể, hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên.

Lưu ý nhỏ: Để tận dụng tối đa lợi ích, hãy chọn rau muống tươi xanh và nấu chín kỹ. Tuy nhiên, những người bị bệnh Gout, sỏi thận hoặc viêm khớp nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng rau muống tiêu thụ.

Cách chọn rau muống sạch không nhiễm hóa chất

Cách chọn rau muống sạch không nhiễm hóa chất

Rau muống là loại rau được trồng phổ biến khắp Việt Nam, rau muống rất được nhiều người ưa chuộng vì vị ngon của nó.

Rau muống, loại rau "quốc dân" với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

