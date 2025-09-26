Ổi, 'siêu trái cây' giàu vitamin C và 3 điều bạn cần nhớ khi ăn

Dinh dưỡng 26/09/2025 05:00

Ổi không chỉ là món quà thiên nhiên ban tặng mà còn là 'bảo bối' sức khỏe cho mọi nhà. Với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, việc ăn 1 quả ổi mỗi ngày có thể mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Ổi là một loại trái cây nhiệt đới phổ biến, được yêu thích bởi vị giòn ngọt và hương thơm đặc trưng. Không chỉ là món ăn vặt ngon miệng, ổi còn được mệnh danh là "siêu trái cây" nhờ chứa một lượng khổng lồ các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Thường xuyên ăn ổi sẽ mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Ổi, 'siêu trái cây' giàu vitamin C và 3 điều bạn cần nhớ khi ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

4 công dụng tuyệt vời của quả ổi

Tăng cường hệ miễn dịch

Ổi là một trong những loại trái cây giàu Vitamin C nhất, thậm chí còn nhiều hơn cả cam. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò then chốt trong việc củng cố hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như cảm cúm thông thường và nhiễm trùng.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Ổi có chỉ số đường huyết (GI) thấp và chứa nhiều chất xơ. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó giúp kiểm soát mức đường huyết một cách hiệu quả. Đây là một loại quả tuyệt vời và an toàn cho người bệnh tiểu đường nếu được ăn với lượng vừa phải.

Ổi, 'siêu trái cây' giàu vitamin C và 3 điều bạn cần nhớ khi ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim mạch và huyết áp

Ổi rất giàu kali và chất chống oxy hóa. Kali là khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, trong khi chất chống oxy hóa giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL), bảo vệ thành mạch máu khỏi tổn thương. Nhờ đó, ăn ổi giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và đột quỵ.

Cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân

Hàm lượng chất xơ dồi dào, đặc biệt là phần vỏ và hạt, giúp cải thiện nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón. Bên cạnh đó, ổi là loại quả ít calo, giúp bạn cảm thấy no lâu, là thực phẩm lý tưởng để bổ sung vào chế độ ăn kiêng.

3 lưu ý quan trọng khi ăn ổi

Để đảm bảo an toàn và tận dụng tối đa lợi ích của ổi, bạn nên ghi nhớ 3 điều sau:

Ổi, 'siêu trái cây' giàu vitamin C và 3 điều bạn cần nhớ khi ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế ăn quá nhiều hạt ổi: Mặc dù hạt ổi cũng chứa chất xơ, nhưng chúng lại khó tiêu hóa. Ăn quá nhiều hạt ổi, đặc biệt là đối với người có tiền sử táo bón hoặc viêm ruột, có thể gây khó tiêu, thậm chí gây bón nặng hơn do tạo thành các khối khó phân hủy trong ruột.

Không ăn khi bụng quá đói: Ổi có tính axit nhẹ. Ăn ổi khi bụng đói có thể kích thích dạ dày, gây khó chịu, đặc biệt đối với những người có tiền sử đau dạ dày. Tốt nhất nên ăn ổi sau bữa ăn hoặc khi bụng đã lót dạ.

Người bị tiêu hóa kém nên bỏ vỏ và hạt: Phần vỏ và hạt ổi chứa nhiều chất xơ thô. Nếu bạn có hệ tiêu hóa nhạy cảm, dễ bị đầy hơi hoặc đang bị tiêu chảy, hãy gọt vỏ và bỏ hạt ổi để tránh kích thích đường ruột.

Kết luận

Ổi là một loại trái cây tuyệt vời để bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày. Bằng cách thưởng thức đúng cách và lưu ý những điều trên, bạn sẽ tận dụng tối đa những giá trị dinh dưỡng mà loại "siêu trái cây" này mang lại.

