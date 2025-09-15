Quả ổi: 'Siêu thực phẩm' cho sức khỏe và 5 công dụng bạn không thể bỏ qua

Được mệnh danh là "siêu thực phẩm", ổi chứa một lượng lớn vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Dưới đây là 5 công dụng nổi bật của quả ổi mà bạn nên thêm vào thực đơn hàng ngày.

Một trong những công dụng hàng đầu của ổi là tăng cường hệ miễn dịch. Ổi chứa hàm lượng vitamin C cao gấp nhiều lần so với cam. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó tăng cường sức đề kháng và giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm cúm.

Ổi là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp ngăn ngừa táo bón, kích thích nhu động ruột và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Ngoài ra, chiết xuất từ lá ổi còn có khả năng kháng khuẩn, giúp phòng ngừa các bệnh đường ruột.

Giúp kiểm soát đường huyết

Đối với những người có nguy cơ hoặc đang mắc bệnh tiểu đường, ổi là một lựa chọn tuyệt vời. Chất xơ trong ổi giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, từ đó kiểm soát lượng đường huyết hiệu quả. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, chiết xuất từ lá ổi có thể cải thiện việc kiểm soát đường huyết và giảm tình trạng kháng insulin.

Hỗ trợ giảm cân

Ổi là loại quả lý tưởng cho những ai đang trong quá trình giảm cân. Với hàm lượng calo thấp và chất xơ cao, ổi giúp bạn cảm thấy no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Thêm vào đó, ổi còn chứa nhiều nước, giúp cơ thể đủ nước và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Làm đẹp da và chống lão hóa

Nhờ chứa nhiều vitamin C và lycopene, ổi là một "vị thuốc" tự nhiên giúp làm đẹp da từ bên trong. Vitamin C kích thích sản sinh collagen, giữ cho da săn chắc và đàn hồi. Lycopene là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và làm chậm quá trình lão hóa.

Ổi không chỉ là một món ăn vặt thơm ngon mà còn là một "siêu thực phẩm" mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Bằng cách thêm ổi vào chế độ ăn uống hàng ngày, bạn sẽ không chỉ thưởng thức hương vị tuyệt vời mà còn góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bản thân.